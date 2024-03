Coppa Calabria, l’associazione bocciofila di Pizzo vince ancora: battuta Malaspina

Ancora una vittoria per l’associazione bocciofila di Pizzo che, nella giornata di ieri, è scesa in campo per disputare la seconda giornata della Coppa Calabra, competizione sportiva indetta dalla Federazione italiana bocce sezione Calabria. Un progetto di livello che coinvolge 14 squadre, impegnate in due gironi, ovvero Cardinale, Caraffa, Cortale, Filadelfia, Aurora, Folgore, Postararu, Lamezia bocce, Malaspina, Santa Lucia, Pianopoli, Gregoriana, S. B. Pizzo, Vibonese. Nell’ultimo incontro la formazione napitina, che lo scorso anno ha portato a casa il primo pregiatissimo posto, ha affrontato la polisportiva Malaspina di Lamezia Terme. Il risultato ha premiato la squadra di Pizzo che ha vinto ben cinque partite su sei. I napitini si trovano attualmente alla guida del girone A. Secondo posto per Aurora e Pianopoli 2003. Nel Girone B, primo posto per il Filadelfia, secondi e terzo rispettivamente per Santa Lucia e Vibonese.

Tornando alla gara intercorsa domenica, la prima coppia – composta da Franco Monteleone e Vincenzo Pagnotta – hanno vinto con un risultato di 11-4. Nel singolare, Rocco Monteleone ha trionfato con un 13-3 sull’avversario. Infine, la prima terna composta da Marco Monteleone, Roberto De Luca e Raffaello Mole ha stravinto con il punteggio di 13-3. Nella seconda fase si è giocata la cosiddetta terna, composta da Francesco Savio, Vincenzo Pagnotta e Raffaello Mole che hanno perso per 11-9. Nella seconda coppia si è registrato il debutto di Giuseppe Isolabella con Franco Monteleone. Ottimo il risultato, vittoria raggiunta con un punteggio di 11-3. In conclusione, nell’ambito del gioco del pta, punto tiro alternato, buone prestazioni di Rocco e Marco Monteleone che hanno primeggiato nella sfida (31-17). Parole di soddisfazione sono state espresse dal presidente Rocco Monteleone che si è congratulato con la squadra per le prestazioni dei suoi atleti e per la conquista della prima posizione in classifica.

LEGGI ANCHE: Coppa calabra, esordio con vittoria per l’associazione bocciofila di Pizzo

Bocce, al via la terza Coppa calabra: in campo anche diverse squadre del Vibonese

Trionfo per l’associazione bocciofila di Pizzo che batte Santa Lucia e conquista la Coppa Calabria