Europei, anche Tropea a sostegno degli Azzurri: il tifo made in Calabria per Italia-Spagna

Nella serata dell’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, gli occhi degli appassionati di calcio sono puntati sullo scontro tra gli Azzurri e le Furie Rosse. La posta in gioco è alta: la leadership nel gruppo e, in caso di vittoria di una delle due formazioni la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo.

Tra i tifosi che colorano gli spalti in attesa di Italia-Spagna, spicca anche una bandiera dell’Italia con la scritta “Tropea”, portata da tre sostenitori che con orgoglio rappresentano la Calabria in questo Europeo e che si sono fatti immortalare dall’obiettivo di Pasquale Golia, uno dei fotografi calabresi presenti a Euro 2024 che nel corso di questi giorni sta contribuendo a documentare la competizione continentale attraverso le pagine del nostro network.