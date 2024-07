Il Soriano vara la linea giovane, rinnovo per il difensore classe 2006 Ferdinando Pascali

Altro tassello nel pacchetto Under per mister Giovinazzo che potrà contare sul diciottenne rossoblù anche nella prossima stagione. «Prima di essere un calciatore sono un tifoso, farà del mio meglio»

Rinnovo di prospettiva per il Soriano che, come lo scorso anno, vuole dare spazio ai suoi giovani anche in prima squadra. Prolunga dunque il giovane difensore centrale (classe 2006) Ferdinando Pascali che va a garantire anche duttilità di modulo dal momento che, all’occorrenza, può fare anche terzino. Il diciottenne cresce nel settore giovanile della Vibonese, poi la chiamata del club sorianese che lo ha subito inserito in organico. Il ragazzo dimostra fin da subito personalità e qualità, divenendo uno dei pilastri della formazione Juniores giocando tutte le partite dello scorso campionato di categoria. Allo stesso tempo si è allenato con la prima squadra per tutto l’anno calcistico, venendo spesso convocato per le gare di Eccellenza, accumulando esperienza.

E il giovane Pascali già scalpita

Ecco le dichiarazioni del diciottenne dopo la firma: «Riparto con grande entusiasmo e con tanta voglia di far bene, di imparare e di crescere ancora. Farò certamente tesoro degli insegnamenti dello staff tecnico e dei suggerimenti dei compagni. Ringrazio tutti per la fiducia e per la stima, che cercherò di ripagare con il massimo impegno nel corso della stagione». Si riparte da quanto di buono fatto lo scorso anno dunque: «La stagione con l’Under 19 è stata ampiamente positiva. Abbiamo fatto un buon campionato, arrivando fino allo spareggio per il primo posto nel girone». Ed ancora: «Prima di essere un calciatore del Soriano, sono un tifoso e il mio obiettivo è quello di dare una grande mano in campionato e crescere sempre di più in ambito calcistico».

Le parole del direttore tecnico Vissicchio

Soddisfatto anche il direttore tecnico Mimmo Vissicchio: «Crediamo nelle capacità di questo valido calciatore e siamo convinti che potrà far bene e crescere ancora. Per il resto proseguiamo nel nostro percorso, che abbraccia diversi traguardi. Fra questi c’è senza alcun dubbio il potenziamento del Settore giovanile e la creazione della Scuola calcio. Stiamo lavorando in tal senso e a breve ci saranno delle novità».