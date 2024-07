Il Soriano continua a rafforzare l’organico: accordo di rinnovo con Ocampo e nuovo acquisito: firma il giovane Scuticchio

Un rinnovo e un nuovo acquisto per il Soriano che si sta strutturando per la prossima stagione. Il club rossoblù è in pieno movimento per cercare di completare la rosa e arrivare così pronto al primo giorno di preparazione. Prolungamento importante, innanzitutto, quello di Ezequiel Ocampo che trova l’accordo con la società dopo settimane di trattative. Il centravanti argentino è arrivato a Soriano nella stagione 2022/23 dopo aver indossato le maglie di Racing Cordoba e Guaiaceo. Per accelerare il suo ambientamento con il calcio dilettantistico calabrese, il Soriano lo manda in prestito alla Virtus Rosarno, per poi fare rientro alla base, diventando uno dei protagonisti della formazione, come dimostrato anche nella stagione scorsa dove ha collezionato 29 presenze su 30 e 1845 minuti giocati, conditi da 5 reti. Ecco le sue parole: «Felicissimo di rimanere qui. Sto proprio bene a Soriano. La gente mi ha accolto alla grande e da parte della dirigenza rossoblù sempre tante attenzioni nei miei riguardi. Ai tifosi dico di starci vicino come sempre perché tutti assieme ci toglieremo tante belle soddisfazioni».

Il nuovo acquisto è Scuticchio

Il nuovo arrivato è invece il giovane Daniel Scuticchio, scovato durante lo stage avvenuto qualche settimana fa allo stadio “A. Primerano” di Soriano. Si tratta di un esterno destro classe 2005 molto versatile, dal momento che può essere utilizzato sia in difesa che a centrocampo. Cresciuto calcisticamente nelle fila della Vibonese, col tempo si è ritagliato uno spazio importante come dimostra la scorsa stagione, dove ha registrato 27 partite in campionato con la Real Pizzo, in Prima categoria. Ecco le sue prime parole: «Mi viene data la possibilità di salire di due categorie e non posso che ringraziare la dirigenza del Soriano e lo staff tecnico per avermi scelto. So bene che aumenteranno le responsabilità, ma cercherò di rispondere sempre al massimo alle sollecitazioni che mi arriveranno dall’allenatore e dai suoi collaboratori. Per quanto mi riguarda non vedo l’ora di iniziare». E infine: «Farò di tutto, assieme ai miei nuovi compagni, per onorare la maglia dell’Ags Soriano».

Vissicchio e il progetto made in Vibo

Il giovane Scuticchio lo conosce fin troppo bene il nuovo direttore tecnico rossoblù, Mimmo Vissicchio, dal momento che lo ha potuto ammirare proprio nella Real Pizzo: «La nostra politica – afferma Vissicchio – era e rimane quella di privilegiare il territorio. Abbiamo iniziato un certo percorso e ci vuole tempo per raggiungere determinati risultati, ma il Soriano ha fra i suoi obiettivi quello di promuovere i talenti che offre la provincia di Vibo. Di conseguenza siamo operativi su più fronti e continueremo a dare a tanti altri giovani la possibilità di confrontarsi con il campionato di Eccellenza. Scuticchio ha enormi potenzialità e proviene da una stagione nella quale si è messo in mostra. Sa bene che le difficoltà aumenteranno, ma ho fiducia in lui e sono convinto che saprà conquistare il proprio spazio».