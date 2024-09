Calcio, da Vibo Marina al Campionato nazionale amatoriale: la Boys Marinate pronta alla sfida

Il tempo si è fermato allo scorso 2 giugno, quando cioè la Boys Marinate di Vibo Marina (calcio a 11) si è aggiudicata una storica Coppa Calabria Amatori Over 35 imponendosi contro i “cugini” della Vigor Old Boys di Sant’Onofrio per 4-2. Un successo, sul campo sportivo comunale di Filadelfia, che porta le firme di Cordiano, Lo Giacco e una doppietta di Fanelli. Insomma, un progetto sempre più solido e che va avanti, supportato anche dalla sponsorizzazione tecnica di LaC News24. E il sogno non è ancora finito perché la formazione di mister Giuseppe Catanese adesso affronterà, per la seconda volta consecutiva e con l’etichetta di campioni, le finali nazionali in programma a Misano Adriatico e che si svolgeranno tra il 13 e il 15 settembre.

Boys Marinate campione in carica

I ragazzi della Boys Marinate dunque approdano a Misano da campioni italiani amatoriali (calcio a 11) in carica, con il fermo obiettivo di difendere il titolo. Dodici le regioni partecipanti al torneo (Toscana, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Lazio, Piemonte, Lombardia, Calabria, Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Veneto) che prevederà anche le competizioni per calcio a 8 e calcio a 5. In relazione alla categoria di calcio a 11, però, otto saranno le regioni partecipanti e con un format che prevede due quadrangolari da quattro squadre. Le due vincenti dei rispettivi gironi si sfideranno poi nella finalissima. Domani in programma l’arrivo dei partecipanti e l’inizio delle gare, con la prima partita dei campioni in carica fissata per le ore 17; sabato mattina, alleo ore 10:30, spazio al secondo match mentre nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 17, le sfide conclusive dei gironi; domenica mattina è invece prevista la finale.

Catanese: «Riportare lo sport a Vibo Marina»

Una dirigenza che vuole fare sport e che sta crescendo grazie anche all’impegno di dirigenti come Nico Pettinato o Rosario Musumeci. L’intento però è uno e lo rivela lo stesso mister Catanese: «Andremo innanzitutto per difendere il titolo, perché sarebbe un vanto per l’intera provincia e possiamo anche dire di essere la squadra più accreditata per poterlo conquistare. Purtroppo nel territorio di Vibo Marina, e anche nei paesi limitrofi, si è perso molto a livello di sport e noi, attraverso il sociale, stiamo cercando di riportare lo sport accompagnato dall’entusiasmo».