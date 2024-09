Vibonese chiamata alla prima vittoria stagionale. Facciolo: «Locri? Non riesco a trovare punti deboli a questa squadra»

Un inizio di campionato a rilento per la Vibonese, reduce da un punto in due partite e dalla sconfitta interna, all’esordio stagionale casalingo, contro la neopromossa Sambiase. Sicuramente non ci deve essere allarmismo dato che la stagione è ai suoi primissimi albori e la strada da fare è lunga e tortuosa. Ovvio, però, che la vittoria non può più essere rimandata per non rischiare di staccarsi troppo dalle posizioni ambite e anche perché, proprio per il grande equilibrio che c’è in questo campionato di Serie D, ogni punto (perso o guadagnato) è molto prezioso.

Vibonese, si cerca la prima vittoria

La squadra rossoblù, dunque, è chiamata domani alla trasferta di Locri contro la formazione di mister Scorrano, vera sorpresa di questo Girone I (insieme al Sambiase), viste le due vittorie su due e la vetta della classifica. La Vibonese arriva all’appuntamento concentrata e pronta, come afferma lo stesso tecnico Facciolo nella conferenza stampa pre partita: «Spero che la squadra migliori strada facendo e che non commetta gli stessi errori fatti nelle prime due giornate anche perché si appresta ad affrontare una gara difficile come quella contro il Locri, squadra che ha 6 punti in classifica e con due vittorie su due».

Di fronte ci sarà la sorpresa Locri

Nonostante il Ko interno di una settimana fa, la formazione non sembra in panne come afferma sempre Facciolo: «La squadra sta bene ma arriva da una sconfitta, ed è normale che non si può essere felici dopo un Ko in casa. Abbiamo lavorato sugli errori commessi e siamo convinti di andare a disputare una grossa partita sul campo del club amaranto». Un Locri sicuramente nota lieta di questa prima alba stagionale, e Facciolo ne è consapevole: «Ha 6 punti su 6 dopo aver vinto contro squadre come Akragas e Licata, dunque faccio fatica a trovare punti deboli. Inoltre ha fatto un mercato oculato prendendo giocatori giusti, quindi è chiaro che sta bene e ha la mente libera libera, ma noi dobbiamo essere bravi a entrare nel clima e fare il nostro calcio, portando la partita dove vogliamo noi».