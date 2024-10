Prima Categoria, due derby vibonesi in programma per il secondo turno: Real Fabriziese-Sant’Onofrio e Stella Mileto-Pizzo

Seconda giornata alle porte per quel che riguarda il campionato di Prima Categoria (Girone C). Un raggruppamento, questo, che negli anni precedenti ha sempre esternato la sua caratteristica principale che è quella dell’imprevedibilità e dell’assenza di gerarchie in classifica, almeno finché non arriva il girone di ritorno. Già nella prima giornata si sono verificate sorprese non indifferenti come, per esempio, la caduta casalinga dell’Asd Pizzo candidata alla vittoria finale. Cinque, dunque, le formazioni vibonesi impegnate nel raggruppamento, ognuno con le proprie ambizioni.

Due derby vibonesi

Alle porte, allora, il secondo turno e che vede ben due derby vibonesi. Il primo è tra due neopromosse ovvero Real Fabriziese e Sant’Onofrio. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta inaugurale di campionato in casa del Bivongi mentre la formazione santonofrese, invece, si appresta ad affrontare il suo secondo derby consecutivo dopo quello contro la Stella Mileto e terminato 0-0. Entrambe dunque cercano il loro primo successo stagionale, e tutte e due possono dire la loro in questo campionato guidate dai rispettivi bomber: Michele Zaffino per la Real Fabriziese e Giuseppe Cannitello per l’Asd Sant’Onofrio. Il secondo derby, invece, è quello tra Stella Mileto e Asd Pizzo. Il club miletese, dopo aver acquisito il titolo del Parghelia, ha costruito una rosa sicuramente interessante. Di fronte, però, ci sarà appunto l’Asd Pizzo che è tra le papabili candidate al salto di categoria e ferita, come detto, dal KO inaspettato di sette giorni fa contro la neopromossa Laureana. Esordio casalingo stagionale per il Piscopio che ospita la Rosarnese. La formazione giallorossa è reduce dal pirotecnico 3-3 in casa del Prasar, dimostrando comunque buon gioco. Ecco le altre partite in programma, tutte in contemporanea alle ore 15:30: Laureana-Promosport, Palermiti-Soverato, Real Montepaone-Prasar. Riposa: Bivongi. Oggi l’anticipo Taverna-Sersalese.

La classifica: Taverna 3, Bivongi 3, Laureana 3, Piscopio 1, Prasar 1, Palermiti 1, Sersalese 1, Promosport 1, Real Montepaone 1, Sant’Onofrio 1, Stella Mileto 1, Soverato 0, Asd Pizzo, 0, Real Fabriziese 0, Rosarnese 0.