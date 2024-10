Prima Categoria, Stella Mileto a caccia del quinto clean sheets consecutivo: nel mirino c’è il record del Real Montepaone

Quinto posto in classifica a quota 6 punti dopo quattro giornate, a tre lunghezze dal primo posto e ancora imbattuta (insieme a Soverato, Real Montepaone e Prasar). Ampiamente positivo l’avvio della Stella Mileto nel campionato di Prima Categoria che, con il cambiamento societario e la completa ripartenza in estate con l’acquisizione del titolo del Parghelia, ha dato vita a un nuovo ciclo. Più di questo, però salta all’occhio un dato non indifferente: dopo quattro giornate di campionato la squadra di mister Vangeli è l’unica del proprio girone a non aver ancora subito reti.

Difesa solida

360 minuti senza subire gol dunque per un percorso che è al momento immacolato. Il club biancorosso, infatti, ha resistito nel match d’esordio contro il Sant’Onofrio e poi a quello successivo contro la corazzata Asd Pizzo, entrambe le gare terminate 0-0. nella terza giornata, poi, il colpaccio in casa della Promosport piegata per 0-1 e, infine, il pareggio interno a reti bianche contro il Prasar. Domenica prossima, nella trasferta in casa della Rosarnese ultima in classifica (una sorta di derby vista la vicinanza territoriale) la Stella Mileto ha l’opportunità di superare l’avvio immacolato del Guardavalle nella stagione scorsa quando i giallorossi, che vinsero poi il campionato, registrarono quattro clean sheets nelle prime quattro gare contro Rombiolese (vittoria per 5-0), Real Mileto (successo per 0-3), Real Pizzo (pareggio a reti bianche) e Real Montepaone (sconfitto per 0-2). Soprattutto, però, avranno anche la possibilità di eguagliare il record del Montepaone che, nella stagione 2017-18, inanellò ben cinque clean sheets di fila (Caulonia-Real Montepaone 0-1), Real Montepaone-Euro Girifalco 5-0), Vigor Lamezia-Real Montepaone 0-0, Real Montepaone-Tropea 3-0, Real Montepaone-Borgia 1-0). Anche in quell’occasione chi iniziò la stagione con la striscia di clean sheets vinse poi il campionato (appunto il Real Montepaone). Sono solo numeri, certo, ma che dicono tanto innanzitutto sull’organizzazione della squadra e di buon auspicio per il prosieguo della stagione.