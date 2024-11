Coppa Italia Dilettanti, il Soriano è in semifinale. Giovinazzo: «Abbiamo dato tutto contro un avversario tosto»

Il Soriano approda alle semifinali di Coppa Italia Dilettanti dopo tre anni dall’ultima volta. Era la stagione 2012-22, infatti, quando la formazione rossoblù solcava le semifinali della competizione contro l’Acri. Adesso la storia si ripete, con la formazione vibonese che è tra le quattro squadre che si contenderanno la finale del prossimo 22 dicembre. Superato l’ostacolo DB Rossoblù Luzzi in un match infinito. Ci sono voluti i calci di rigore, infatti, a decretare un vincitore dopo i 180 minuti che sino conclusi sullo 0-0, e tenendo conto dell’1-1 dell’andata. Infallibile il Soriano dal dischetto che ne fa cinque su cinque.

Le parole di Giovinazzo

Non può che esprimere soddisfazione mister Giuseppe Giovinazzo dopo aver staccato questo pass: «Era difficile dare continuità dopo la partita di domenica e, soprattutto, dopo quella prestazione ci poteva anche stare un piccolo calo mentale ma cosi non è stato. I ragazzi hanno risposto alla grande su un campo difficile e contro un avversario tosto che ha dato tutto per cercare di andare in vantaggio ma noi l’abbiamo tenuta e infine siamo riusciti a portare a casa il passaggio del turno». E ancora: «Sono molto contento anche per il fatto che i ragazzi hanno spirito di sacrificio. Voglio complimentarmi con Riga che, nonostante abbia giocato poco finora, è stato sempre partecipe e questo vuol dire che si è creato un bel gruppo e che la squadra è pronta ad aiutarsi a vicenda».