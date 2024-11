Volley, Serie C femminile: il Panificio Pesce si gode il primo posto in classifica e guarda con fiducia ai prossimi impegni

Dopo la vittoria per 3 a 1 a Catanzaro contro la Stella Azzurra la formazione vibonese comanda la graduatoria in solitaria. Sabato prossimo il match casalingo contro la News Teosidos

La vittoria per 3 a 1 ottenuta a Catanzaro contro una formazione molto forte e temibile come la Stella Azzurra, e la conseguente sconfitta al tie break in cui è incappata la Lory Volley, hanno permesso al Panificio Biscottificio Pesce di raggiungere in solitaria il primo posto in

graduatoria.

Un piccolo traguardo raggiunto con molti sacrifici dalle ragazze di Vito Iurlaro, che in questi mesi hanno lavorato duramente e che dopo la sconfitta subita nel derby in quel di Pizzo, hanno raddoppiato le forze e gli sforzi per cercare di risalire subito la china. E ci sono riuscite, inanellando una serie di vittorie importanti arrivate anche con un gioco bello da vedere e redditizio.

La squadra vista a Catanzaro ha saputo imporre il proprio gioco nel primo set e dopo aver perso il secondo non ha mai mollato, nonostante dall’altro lato le avversarie giocassero con il coltello tra i denti. Tre punti di platino che hanno visto come mattatrice la schiacciatrice Yara Biankina, autrice di una prova sopra le righe.

Domani giorno di riposo per tutte, poi da martedì si rientra in palestra per preparare l’impegno di sabato prossimo, quando a Vibo Valentia sarà ospite la News Teosidos, la squadra che ha battuto la Lory Volley. Sarà il primo di un doppio incontro casalingo, visto che poi nel turno successivo renderà visita il Gioia Tauro.