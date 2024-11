Prima Categoria: Asd Pizzo in crescita (ma ancora non basta). Bene Stella Mileto mentre il Sant’Onofrio necessita un cambio passo

Dopo lo shock iniziale, il club napitino sta risalendo la china. Positivo avvio per la formazione guidata da mister Vangeli. Sempre nel Girone C buona prova anche per il Fabrizia

Con otto giornate in archivio è possibile fare un primo punto sul campionato di Prima Categoria (Girone C) focalizzando l’attenzione sulle vibonesi in corsa. Un trend, quello delle cinque protagoniste, forse leggermente al di sotto delle aspettative di inizio stagione ma tutt’altro che negativo soprattutto tenendo conto dell’alto livello di quest’anno con almeno 5-6 squadre attrezzate per il vertice. Al momento al comando c’è il Soverato che conta quattro punti di vantaggio sul Bivongi secondo e, guarda caso, prossimo avversario in campionato. Terza piazza per la Promosport che domenica ha osservato il turno di riposo mentre, in quarta posizione, troviamo il Real Montepaone. Per vedere la prima vibonese, dunque, bisogna attendere il quinto osto occupato dalla Stella Mileto.

Il trend delle vibonesi

Analizzando il parziale cammino delle vibonesi, quella che al momento è al di sotto delle aspettative è sicuramente l’Asd Pizzo, costruita in estate per vincere il campionato. Nei fatti può ancora farlo. La squadra di mister Barbieri è attualmente settima in classifica a meno otto dalla vetta e, a fare la differenza, sono senza dubbio le prime due clamorose sconfitte casalinghe contro le neopromosse Laureana e Fabrizia. La formazione però sembra in ripresa e, parallelamente, è anche l’unica vibonese ancora in corsa per la Coppa Calabria, avendo staccando il pass per i quarti di finale.

Chi partiva con una base consolidata era il Piscopio, squadra che lo scorso anno, da neopromossa, ha costantemente occupato la soglia playoff. Il club giallorosso, nonostante il nono posto in classifica, sta dimostrando cose buone ed è reduce da tre risultati utili consecutivi. Domenica è riuscita a fermare il Real Montepaone sullo 0-0. Buona anche la prova di un mesetto fa contro la capolista Soverato, nonostante la pirotecnica sconfitta per 3-5.

Quella che sta dando i migliori segnali, e non solo per la posizione in classifica, è la Stella Mileto. La formazione biancorossa, dopo aver rilevato il titolo del Parghelia, è stata costruita in maniera ponderata e alla fine ne è venuta una rosa competitiva. La formazione di mister Vangeli può essere sicuramente la mina vagante del torneo, facendo dimenticare gli ultimi campionati da playout. A soli due punti dal secondo posto, la Stella Mileto vanta ben 6 clean sheets su 8 partite giocate: un dato da non sottovalutare.



Si arriva così alle due matricole Fabrizia e Sant’Onofrio. I primi, considerando il livello de campionato e le squadre competitive, non stanno sfigurando nonostante le due sconfitte consecutive (di cui l’ultima contro la capolista, dopo essere andati in vantaggio). In settimana c’è stato anche il cambio di allenatore ma, tutto sommato, al Fabrizia non gli si può rimproverare nulla.

Poteva sicuramente fare molto di più il Sant’Onofrio, ultima in classifica a soli due punti e unica squadra a non aver ancora vinto in campionato. Oltre a questo, si evidenzia una forte astinenza da rete con soli due gol fatti. Nei giorni scorsi la società ha annunciato le dimissioni di mister Paolo Barbieri e, a giorni, si attende il successore.