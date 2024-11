Coppa Italia Dilettanti, il Soriano ha un piede e mezzo in finale. Giovinazzo: «I ragazzi sono stati bravi ad avere pazienza»

Il Soriano batte a domicilio il Praia Tortora nell’andata delle semifinali di Coppa Italia e adesso sogna un qualcosa di mai vissuto prima. I rossoblù, infatti, tornano vittoriosi dalla lunga trasferta tirrenica e si costruiscono un consistente vantaggio in vista della gara di ritorno, in terra amica. Partita sicuramente difficile e dove la squadra di Giovinazzo ha saputo reggere. Nel primo tempo i locali hanno l’occasione per sbloccare il risultato grazie a un calcio di rigore, ma al dischetto ci va capitan Petrone che sbaglia, con la prima frazione che si chiude dunque sullo 0-0. Nella ripresa il Soriano passa: prima Cabrera trova il vantaggio e, dopo pochi minuti, Beceiro sigla il raddoppio. I padroni di casa si buttano in avanti alla ricerca del gol, ma il parziale non cambierà. Il Soriano con un piede e mezzo in finale di Coppa.

Le parole di mister Giovinazzo

Al termine della partita, si è espresso così il tecnico Giovinazzo: «Non era facile per niente fare risultato qui poiché servivano diversi ingredienti, per cui c’è solo da fare i complimenti ai ragazzi che sono stati bravi e hanno avuto pazienza, anche soffrendo quando dovevano farlo. Nel secondo tempo sono stati caparbi e hanno trovato prima il vantaggio e poi il raddoppio. In seguito c’è stato il ritorno del Praia Tortora ma era normale. Questa squadra ha tanta dignità ma ora dobbiamo prepararci per il ritorno, perché il Praia Tortora è una squadra forte e non è assolutamente finita. Sarà un’altra battaglia».