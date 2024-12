Karate, pioggia di medaglie ai Campionati regionali per gli atleti delle scuole vibonesi Tropheum ed Energia e ritmo

Ottimi risultati nell’ambito della Christmas cup Calabria karate in scena a Pentone per le due società che operano nell’impianto sportivo di Santa Domenica di Ricadi

Ottima prova per le scuole vibonesi Asd tropheum karate club e l’Asd Energia e Ritmo impegnate nella prima edizione della Christmas cup Calabria karate. La competizione è stata organizzata dal Comitato regionale del Centro sportivo educativo nazionale al Pala Sant’Elia di Pentone, in provincia di Catanzaro, grazie al lavoro del maestro Vito Greto, della Asd New Talents di San Vito sullo Ionio, referente regionale per il Karate di Csen, l’ente di promozione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano e presieduto a livello regionale da Antonio Caira.

Presente, assieme a Caira, anche il presidente provinciale Csen Catanzaro Francesco De Nardo, membro del comitato nazionale e coordinatore del portale nazionale di informazione fiscale FiscoCsen quale esperto di materie fiscali e giuslavorative. La gara è stata arbitrata dal gruppo di ufficiali di gara e presidenti di giuria del centro, coordinati dal responsabile nazionale di settore Massimiliano Roncato.

La competizione è stata vinta dall’Asd New Talents, seguita dalla Shotokan Karate Club Nunziata e dalla Ciccio Mollos Gym. Ma anche le società della Costa degli Dei hanno registrato ottimi risultati, che rappresentano un buon inizio per la stagione sportiva in corso.

La competizione nel Catanzarese

Andando alla cronaca dell’evento, ottimi risultati per le due società che operano nell’impianto sportivo di Santa Domenica di Ricadi.

L’Asd Tropheum si è presentata a questa gara divisa in due gruppi: il primo formato dagli atleti che durante la stagione sportiva 2024 hanno aderito al sodalizio, il secondo, rappresentato da nuovi iscritti, ha costituito la rappresentativa dell’Asd Energia e Ritmo.

«Una bella esperienza per tutti – commenta il maestro La Torre – non solo per chi ha vinto, ma soprattutto un bel modo di chiudere il 2024 per la Tropheum. Se avessimo mantenuto tutti gli allievi in un solo sodalizio, a guardar bene la classifica finale della competizione, avremmo raggiunto il podio con il terzo posto, ma alla fine va bene così, perché abbiamo dimostrato che l’importante è partecipare».

Riguardo Energia e Ritmo, il presidente Antonio La Torre spiega che «si tratta di un’associazione nata per sostituire gradualmente la Tropheum, che era basata sull’unica disciplina del Karate, mentre la nuova ha natura di polisportiva e organizza anche corsi di Danze internazionali caraibiche, con la maestra Angela La Torre, e di Ginnastica finalizzata alla salute e al Fitness, con la maestra Franca Fazzari».

Le vittorie della Energia e Ritmo

La società debuttante nelle competizioni di karate è riuscita, in soli due mesi di attività, a portare i propri atleti a conquistare 14 volte il podio. Tra le cinture bianche si registrano: per la categoria “bambini” l’oro nella gara del palloncino e il bronzo nel percorso di Delia Bova, l’argento di Amedeo Loiacono nel percorso e quello di Cosmo De Vita nel palloncino, oltre a due bronzi di Niccolò Violante nella gara del palloncino e nel percorso; per i “fanciulli” hanno vinto un argento Amelia Ostone e un bronzo Maria Laura Ortelio nel palloncino e un bronzo Leonardo Ostone nel percorso; tra i “ragazzi” ha vinto l’oro nel palloncino e l’argento nel kata Tirsa De Seta; mentre ha ottenuto la medaglia d’argento Francesco Di Bella.

L’Energia e Ritmo è andata due volte a medaglia anche nel combattimento: per il kumite Under 10 -27kg ha conquistato l’argento Amelia Ostone, mentre la solita Tirsa De Seta ha vinto la sua terza medaglia portando a casa il bronzo nella categoria “ragazzi” -36kg.

Le vittorie della Tropheum

Nella Christmas Cup la Tropheum ha raccolto 23 medaglie, ben distribuite in tutte le categorie.

Per quanto riguarda la gara del Kumite, cioè del combattimento, composta da un unico gruppo delle cinture colorate (da bianca a marrone) ma suddivisa in categorie di età e di peso, l’oro è stato conquistato nella categoria Under 10 da Giuseppe Barritta, fascia di peso -27kg, e da Chloe Tavella nei -32kg, l’argento da Aurora Caronte nei +37kg, mentre il bronzo è stato conquistato da Maria Francesca Famà nei +37kg e da Joseph Barritta nei -37kg.

Le gare del palloncino e del kata sono state invece divise in cinture bianche e cinture colorate. Nella categoria “bambini” delle cinture bianche hanno vinto un argento Cristian Auteri nella gara del palloncino e Gabriele Bruzzese nel kata, mentre per la categoria “fanciulli” hanno conquistato un doppio oro Chloe Tavella nel palloncino e nel kata, un oro Giuseppe Barritta nel kata, mentre l’argento è stato raggiunto sempre da Giuseppe Barritta nel palloncino, e da Maria Francesca Famà nel kata, e infine il bronzo è toccato a Roberto Buttafuoco nel palloncino e Aurora Caronte nel kata e a Joseph Barritta nel palloncino. Un solo nome per la categoria “ragazzi” delle cinture bianche, è quello di Arabella Adilardi, che ha preso un argento nel palloncino e un bronzo nel kata.

Per le cinture colorate, la Tropheum ha fatto incetta di medaglie nel secondo raggruppamento, quello delle verdi-blu-marroni. Negli “esordienti” doppio oro per Aurora Furchì nel kata e nel kumite +68kg e due bronzi per Andrea Grillo nel kata e tra i 53kg nel kumite. Altre due medaglie sono giunte nella gara del palloncino con il bronzo di Yuri Godano nella categoria “ragazzi” e l’argento di Joseph Barritta tra i “fanciulli” nel kata.