Prima Categoria, il Sant’Onofrio fa suo il derby contro il Piscopio (1-2). L’Asd Pizzo rallenta a Taverna (2-2)

A dare il benvenuto al 2025 sono anche i campionati dilettantistici, tra cui quello di prima categoria. si torna in campo dunque dopo la pausa invernale, ma le sorprese che regala tale campionato (che ieri ha visto svolgersi la sua tredicesima giornata) sono sempre dietro l’angolo, basti pensare all’imprevedibilità che regna in vetta. Un nuovo anno all’insegna del gol dal momento che sono state segnate ben 27 reti, ma andiamo con ordine. Agrodolce, innanzitutto (e per come si erano messe le partite) il bilancio delle cinque vibonesi impegnate nel torneo, anche se la Stella Mileto osservava il turno di riposo.

Le partite

Innanzitutto si rinnova il duello in vetta e circoscritto a Soverato e Promosport. Entrambe, infatti, non mollano di un centimetro e sono appaiate a quota 26 punti, aprendo il 2025 con una vittoria a testa. innanzitutto senza particolari patemi il successo del Soverato che schianta il Prasar per 5-1. gara mai in discussione con i biancorossi che chiudono la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Ventura, Ortolini e Mirarchi nella ripresa Criniti e Corapi arrotondano il punteggio. tre punti anche per la Promosport, ma stavolta più sudati. i lametini, infatti, battono a domicilio il Palermiti andando in vantaggio dopo soli otto minuti grazie a Russo mentre, alla mezz’ora inoltrata, Piacente raddoppia. agli sgoccioli del primo tempo Insaurral riapre i giochi ma i ragazzi di mister Notaris reggono nella ripresa. Bagarre per il terzo posto che vede al momento tre squadre appaiate a quota 22 punti. Oltre alla Stella Mileto, che osservava il turno di riposo, ci sono anche Bivongi e Taverna che non approfittano pienamente però dello stop forzato della squadra vibonese. Entrambe infatti pareggiano. Il Bivongi fa 2-2 in casa del Real Montepaone mentre il Taverna ferma il Pizzo. La compagine napitina, infatti, accarezza per lunghi tratti la vittoria grazie alle reti di Filardo e Soriano ma i biancorossi riescono a riprenderla. per la formazione pizzitana il terzo posto rimane distante due lunghezze, ma quella che si allontana è la vetta, ora a sei punti. Il pezzo forte, però, era il derby tutto vibonese, e tutto intriso di giallorosso, tra Piscopio e Sant’Onofrio. Una sana giornata di sport che alla fine ha visto trionfare la compagine santonofrese (al suo secondo successo esterno consecutivo). ospiti in vantaggio con Naccari a sette minuti dall’intervallo e con una vittoria accarezzata fino al 38′ st, quando cioè Maluccio ristabilisce la parità su calcio di rigore. A quattro minuti dal termine, però, Trecozzi toglie i fantasmi della delusione e regala tre punti che sono ossigeno in ottica salvezza. La beffa invece, per come si era messala gara, è per il Fabrizia che torna da Laureana (fanalino di coda) con un punto. La formazione fabriziese passa in vantaggio al quarto d’ora con il solito bomber Zaffino ma, in pieno recupero e agli sgoccioli dal triplice fischio, Ferraro gela la formazione vibonese evitando la sconfitta ai suoi, ma non l’ultimo posto. nell’anticipo del sabato, Sersalese-Rosarnese finisce 2-3.

Risultati e classifica

Risultati: Sersalese-Rosarnese 2-3, Soverato-Prasar 5-1, Laureana-Fabrizia 1-1, Taverna-Pizzo 2-2, Piscopio-Sant’Onofrio 1-2, Palermiti-Promosport 1-2, Montepaone-Bivongi 2-2

Classifica: Soverato 26, Promosport 26, Bivongi 22, Stella Mileto 22, Taverna 22, Real Montepaone 21, Pizzo 20, Piscopio 17, Rosarnese 15, Sant’Onofrio 14, Fabrizia 14, Sersalese 13, Prasar 9, Palermiti 7, Laureana 6.