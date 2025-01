Volley, Panificio Pesce Todosport supera Cidue costruzioni e consolida la posizione in vetta alla classifica

La capolista dimostra di essere in gran forma. Il pubblico presente ha accompagnato le azioni della squadra con cori e applausi

Vola il Panificio Pesce Todosport che supera la Cidue Costruzioni, conquista gli altri tre punti e consolida la sua posizione in classifica. Ancora una volta la capolista ha dimostrato di essere in uno stato di forma, sia mentale che fisico. Contro la Cidue Costruzioni, le padrone di casa hanno sempre dominato la scena senza mai rischiare più di tanto di fronte ad un’avversaria determinata a fare bella figura sul campo della capolista del girone B del campionato di Serie C.

Tre set che hanno divertito il pubblico presente che ha accompagnato ogni azione di Lavecchia e compagne, con applausi e tanti cori di supporto. Sintomo questo che gli sportivi vibonesi hanno a cuore le sorti di questa squadra che fa sempre più sognare.

Il tabellino

Panificio Biscottificio Pesce Todosport 3 – Cidue Costruzioni