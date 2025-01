Prima Categoria, il Sant’Onofrio si aggiudica il derby contro la Stella Mileto per 0-1. Vince anche il Piscopio contro il Prasar

Il campionato di Prima Categoria apre ufficialmente il girone di ritorno. Con l’avvento della sedicesima giornata, infatti, si è entrati nella seconda metà di stagione e adesso gli errori sono al minimo dal momento che i punti non sono più recuperabili. Di certo non sono mancate le sorprese e gli scossoni nel turno appena trascorso, a cominciare dall’avvicendamento in vetta. Ma andiamo con ordine.

Tutti in campo domenica

Si sono giocate tutte di domenica, e in contemporanea, le partite del girone C di Prima Categoria dove sono in corsa ben cinque rappresentanti della provincia vibonese. Bilancio questa volta tutto sommato positivo, dal momento che porta in dote tre vittorie e due sconfitte, contando però che si disputava un derby. Innanzitutto il girone di ritorno si apre con la Promosport in vetta alla classifica. Il club lametino approfitta del turno di riposo del Soverato e si prende il primato solitario a quota 31 punti. La formazione di Notaris torna alla vittoria dopo due turni battendo a domicilio il Real Montepaone. Il risultato si sblocca alla mezz’ora con la firma di Piacente mentre, all’alba della ripresa, Panuccio raddoppia e fissa lo 0-2 finale. Tre punti pesanti anche per il Taverna che batte la Rosarnese e si prende il secondo posto in classifica, a meno due dalla vetta. La formazione biancorossa bissa il successo di una settimana fa e inanella il suo sesto risultato utile di fila. I locali blindano la pratica nel primo tempo con le reti di Cosentino e Fossella. Nella ripresa c’è il ritorno della Rosarnese che accorcia, al quarto d’ora, con Galati ma non basta e finisce 2-1, con il Taverna che è secondo. Dopo la cinquina rifilata in casa della Stella Mileto, il Bivongi impatta sul terreno del Fabrizia con quest’ultimo che, dopo il turno di riposo di sette giorni addietro, ritorna con i tre punti. I locali vanno avanti con Montagnese ma, alla mezz’ora del primo tempo, Deluca raddrizza tutto. L’equilibrio però dura poco dal momento che tre minuti più tardi Aramburù riporta avanti i suoi, e stavolta in maniera definitiva. Notte fonda per l’Asd Pizzo che dopo lo scivolone di Montepaone, cade anche contro il fanalino di coda Laureana, proprio come all’andata. La formazione di mister Barbieri cede clamorosamente per 1-0 e forse può essere davvero fatale per le speranze di raggiungere il vertice. A decidere la sfida è Zagari alla mezz’ora del secondo tempo. La giornata era caratterizzata anche dal già menzionato derby tutto vibonese tra Stella Mileto e Sant’Onofrio e che alla fine ha sorriso proprio a questi ultimi. In caduta libera la squadra di mister Vangeli che mette a referto la sua quarta sconfitta consecutiva e viene scavalcata proprio dalla compagine giallorossa. A far esultare i giallorossi ci pensa De Caria a sei minuti dal termine per lo 0-1 finale. Buon momento per il Sant’Onofrio che dopo le vittorie contro Piscopio e Laureana, timbra il tris anche in questa giornata e si porta a quota 20 punti, sempre più lontano dalla zona calda. Stella Mileto scavalcata anche dal Piscopio. La formazione di mister Spina fa valere il fattore casa e piega il Prasar per 2-0 grazie alle reti di Germolè e Toscano. Secca vittoria per il Palermiti che batte nettamente la Sersalese per 3-0. Tutti i gol nel primo tempo con Riccelli e doppietta di Fulciniti.

Risultati e classifica

Risultati: Laureana-Asd Pizzo 1-0, Taverna-Rosarnese 2-1, Piscopio-Prasar 2-0, Palermiti-Sersalese 3-0, Fabriziese-Bivongi 2-1, Real Montepaone-Promosport 0-2, Stella Mileto-Sant’Onofrio 0-1. Riposa: Soverato

Classifica: Promosport 31, Taverna 29, Soverato 28, Bivongi 25, Real Montepaone 24, Pizzo 23, Piscopio 21, Sant’Onofrio 20, Fabriziese 20, Stella Mileto 19, Rosarnese 16, Sersalese 14, Palermiti 13, Laureana 12, Prasar 12

Prossimo turno: Asd Pizzo-Stella Mileto, Promosport-Laureana, Soverato-Palermiti, Prasar-Real Montepaone, Rosarnese-Piscopio, Sant’Onofrio-Fabriziese, Sersalese-Taverna. Riposa: Bivongi