Atletica leggera, la podista vibonese Concetta Valente vince il “Calabria cross” di Curinga

Prima uscita dell’anno e prima vittoria stagionale per la Conoscere Jonadi. La società podistica vibonese presieduta dall’attivo Antonio Rossi nel fine settimana ha partecipato al secondo appuntamento regionale del “Calabria Cross” (valido anche come prima prova del CdS regionale cross delle categorie esordienti, ragazzi e cadetti) organizzato dall’Atletica Curinga nel magnifico scenario della pineta del “Lido Le Sirene”. Inizialmente programmata nel calendario del Comitato Calabria della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) per il 2 febbraio, la corsa è stata poi spostata a domenica 9 a causa del maltempo, inizialmente previsto e poi effettivamente abbattutosi in quella giornata nella zona. Ai nastri di partenza si sono presentati circa 300 podisti provenienti da tutta la regione, appartenenti a 27 società sportive.

Nell’occasione, la vittoria per la Conoscere Jonadi è giunta nella categoria allieve, con la giovane promessa dell’atletica vibonese Concetta Valente, la quale ha completato il percorso di due chilometri disegnato dagli organizzatori con l’ottimo tempo di 9:02. Alle sue spalle sono giunte al traguardo le podiste Martina Mercuri dell’Atletica Brothers e Vittoria Vazzana dell’Atletica Olympus, con i rispettivi tempi di 9:22 e 9:37. Palese la soddisfazione del presidente Rossi per la bella performance della sua atleta, il quale nell’occasione ci tiene però a sottolineare anche l’ottimo piazzamento nei primi tre posti ottenuto dal master 60 Giovanni Rossi, altro podista della Conoscere Jonadi. La corsa di cross organizzata dall’Atletica Curinga si è svolta alla presenza, tra gli altri, del presidente regionale della Fidal Vincenzo Caira.