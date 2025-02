Volley, trasferte stregate per la Tonno Callipo. Piccioni: «Anche una questione psicologica» – VIDEO

Su sette partite giocate lontano dal PalaValentia soltanto una vittoria contro l'ultima in classifica per i giallorossi in Serie B. Saragò: «Non possiamo aggrapparci a scuse, serve fare di più»

È un campionato fatto di continui alti e bassi quello della Tonno Callipo Volley nel girone H di Serie B. Sono 14 le partite giocate finora dai ragazzi guidati da coach Francesco Piccioni con 6 vittorie e 8 sconfitte, con queste ultime che in realtà, ai fini della classifica, sono 7 dal momento che la Paomar Volley Siracusa, vincente per 3-1 al PalaValentia nel girone di andata, si è ritirata dal campionato lo scorso mese di gennaio.

«Diciamo che il nostro andamento sta rispecchiando quelle che erano le attese della vigilia – racconta ai nostri microfono coach Piccioni -. Ovviamente noi scendiamo sempre in campo per la vittoria, però soprattutto lontano dalle mura amiche ci viene particolarmente difficile. Ma diciamo che l’andamento rispecchia finora quelli che sono i valori in campo».

Lontano dalle mura amiche del PalaValentia i giallorossi, infatti, su 7 partite giocate hanno ottenuto soltanto una vittoria, quella contro la Gupe Volley Catania, ultima in classifica con 0 punti. «Diciamo che questo è il tema delle ultime settimane perché ovviamente non sarà un caso se fuori casa non riusciamo a esprimerci – spiega Piccioni -. Stiamo analizzando tutti i numeri a nostra disposizione. Al di là delle problematiche tecniche sicuramente ci sarà anche una componente psicologica che ci blocca lontano dal PalaValentia dove invece riusciamo a esprimere una buona pallavolo».

Reduce da 3 sconfitte consecutive dopo la prova di forza contro la vicecapolista Bisignano (battuta per 3-2 al PalaValentia) la formazione vibonese, con 17 punti, si trova in una posizione di metà classifica. L’obiettivo stagionale, quello della permanenza in serie B, è virtualmente raggiunto anche complice il ritiro di Siracusa e considerati i 0 punti in classifica della Gupe. Un risultato che può aver fatto abbassare la guardia anche inconsciamente agli atleti vibonesi che ora vanno alla ricerca di nuovi stimoli.

«Per quanto mi riguarda la Serie B non è mai stata così competitiva come quest’anno – commenta il vice capitano giallorosso Francesco Saragò -. Certo, aver praticamente già raggiunto la salvezza forse un pò ci ha condizionato. Da ora e fino alla fine della stagione l’obiettivo deve essere quello di racimolare più punti possibili sia in casa e soprattutto in trasferta dove abbiamo faticato di più, cercando di onorare sempre la maglia».

Sulle maggiori difficoltà in trasferta Saragò spiega: «Sicuramente giocare in casa è un’altra cosa, al PalaValentia sentiamo molto la spinta dei tifosi e la vicinanza della società. Però non possiamo aggrapparci a scuse, quando indossiamo questa maglia dobbiamo dare il massimo in ogni circostanza. Poi da qui in avanti – conclude il giovane centrale – è importante per noi essere un punto di riferimento anche per il settore giovanile, ragazzi che hanno importanti obiettivi prefissati come le finali nazionali in cui speriamo possano ben figurare per portare in alto il nome della Tonno Callipo Volley».