Per pulire il torrente bisogna demolire la strada che conduce alle loro case: in Via Parodi scatta la protesta – Video

I lavori di ripristino dell’ officiosità idraulica del fosso Cutura – La Badessa programmati dall’Amministrazione comunale di Vibo Valentia rischiavano di ostruire l’unica via d’accesso al complesso residenziale “Girasole”di Vibo Marina: «Ho visto le ruspe e mi sono precipitato in strada – commenta un inquilino -, ho chiesto agli operai il motivo della loro presenza e mi è stato risposto che avrebbero dovuto rompere la strada. Ho quindi allertato gli altri inquilini per fermare i lavori». L’unica strada d’accesso allo stabile stava per essere chiusa se non fosse stato per la vibrata protesta dei residenti: «Come è possibile che il Comune abbia fatto approvare un progetto di messa in sicurezza del torrente senza considerare la strada d’accesso a un edificio?», si sono chiesti i residenti dello stabile situato nella terza traversa di via Senatore Parodi. 11 famiglie in tutto che rischiavano l’isolamento. Sul posto il consigliere comunale Lorenzo Lombardo e gli agenti della polizia municipale allertati dagli stessi cittadini. In mattinata è giunta anche l’assessore ai lavori pubblici Carmen Corrado che dopo essersi confrontata con l’avvocato Fabio Brandi del foro dio Vibo Valentia ha deciso di sospendere i lavori: «Incontrerò tutti i responsabili per trovare una soluzione al problema. Il Comune – ha assicurato –non intende arrecare nessun danno o disagio ai cittadini». Rassicurazioni che hanno tranquillizzato i residenti del quartiere che vigileranno sul corretto svolgimento dei lavori.

