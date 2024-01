Aggressione alla Guardia medica, Battistini incontrerà i sindaci per rimodulare le postazioni – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Il commissario straordinario dell’azienda sanitaria provinciale, generale Antonio Battistini, ha incontrato ieri pomeriggio gli operatori sanitari aggrediti il 5 gennaio scorso a Soriano, «non solo per testimoniare vicinanza e gratitudine per il lavoro svolto – ha sottolineato – ma anche per condividere strategie di affiancamento in quello che sarà il percorso che sicuramente li vedrà coinvolti a livello giudiziario». La vicenda definita dal commissario «situazione insostenibile», sarà giovedì al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto Paolo Giovanni Grieco. Lo stesso giorno ci sarà la conferenza dei sindaci convocata alle 12 nella sala consiliare di Palazzo Luigi Razza. «Incontrerò i primi cittadini – ha dichiarato Battistini – per trovare una soluzione che da una parte non privi il territorio del diritto all’assistenza sanitaria, ma che dall’altra, garantisca agli operatori sanitari di lavorare in piena sicurezza. Quando gli operatori sono in servizio devono preoccuparsi della salute dei loro assistiti, non della loro incolumità». La soluzione proposta dal commissario è quella di «accorpare le Guardie mediche, una scelta che dovrà essere condivisa dai sindaci, ecco perché ho deciso di incontrarli». Sul clima di insicurezza che da sempre vivono le guardie mediche, il commissario afferma: «Il fatto che i medici debbano portarsi al seguito i familiari, umilia e squalifica tutti noi. Dovremmo cercare una soluzione condivisa affinché i medici possano lavorare serenamente».

