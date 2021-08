Mongiana, promuovere le bellezze del Parco delle Serre: ecco come fare

Nella suggestiva cornice del Museo delle Reali Ferriere di Mongiana, in occasione del passaggio della 34esima tappa dell’Appennino Bike Tour, si è svolto nella giornata di ieri un incontro tra Enrico Della Torre, direttore generale di Vivi Appennino, Ente promotore del progetto, Pietro Federico, amministratore delegato della Mangiatorella Spa, sponsor partner dell’iniziativa, Francesco Pititto, direttore del Parco delle Serre, e Alessandra Bonfanti di Legambiente. Durante l’incontro si è discusso della comune volontà di promuovere le bellezze del Parco delle Serre attraverso le tappe calabresi dell’Appennino Bike Tour, in quanto la Ciclovia dell’Appennino passa proprio dai luoghi più magici del parco. [Continua in basso]

Nel giorno in cui è giunta a Serra San Bruno la 34esima tappa, con arrivo a Fabrizia, del percorso denominato “Giro dell’Italia che non ti aspetti”- 2600 chilometri dalla Liguria alla Sicilia, più di 300 comuni attraversati, 44 comuni tappa e 26 parchi e aree protette -, Federico ha sottolineato l’impegno di Mangiatorella nella tutela ambientale e nella promozione del territorio per lo sviluppo delle aree interne, concetto ribadito da Pititto, che ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento di Mangiatorella nella valorizzazione del Parco delle Serre e nella promozione della mobilità sostenibile al suo interno. Un progetto che s’innesta in un range di scelte e iniziative sostenute da un crescente interesse di pubblico, quello della nuova ciclovia darebbe modo di ammirare siti naturalistici, storici e culturali, di raggiungere la località “Mangiatorella”, dove si trova la storica fonte e lo stabilimento dell’omonima acqua minerale, la Tenuta Ferdinandea, la Cattolica di Stilo e molto altro.

La Bonfanti ha invece spiegato che, «attraverso l’importanza di fare rete, le ciclovie rappresentano un volano turistico unico per il futuro e che la Calabria offre un mix di qualità uniche da questo punto di vista, come la purezza, la natura incontaminata e l’accoglienza, ed è quindi in grado di rispondere in modo completo alle aspettative del pubblico». Proprio per queste ragioni, Della Torre ha ribadito l’importanza del progetto di revisione che porterà alla realizzazione completa della ciclovia, di cui l’Abt si è fatta promotrice, in seguito all’accettazione da parte del Ministero delle Infrastrutture, nel 2022. Ha concluso l’incontro Federico, ringraziando tutti e omaggiando i presenti di una targa ricordo della giornata, a simbolo dell’impegno reciproco nel promuovere la Calabria come luogo di turismo sostenibile.