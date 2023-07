La biodiversità del Parco delle Serre in un libro del professore Siviglia

Sarà presentato il prossimo mercoledì 19 alle ore 17.30 nella sala del Parco regionale delle Serre la pubblicazione del professore Maurizio Siviglia sulla biodiversità del Parco. Alla presentazione prenderanno parte in qualità di relatori il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, il commissario del Parco, Alfonso Grillo, il professore Giovanni Spampinato, docente di Botanica Ambientale e Applicata del Dipartimento di Agraria dell’Università di Reggio Calabria e il professore Alessandro Crisafulli del Dipartimento di Scienze Biologiche e Ambientali dell’Università di Messina. Il volume racconta l’eccezionale lavoro di studio e ricerca sulla flora delle montagne serresi messo in atto dall’autore. Il lettore troverà in esso ogni tipologia di pianta o fungo presente nell’area delle Serre. «Un lavoro di alto valore scientifico – ha dichiarato il commissario Alfonso Grillo – che mette in luce l’enorme patrimonio di biodiversità vegetale e micologica presente nell’area protetta delle Serre. Con la stampa di questo volume, finanziato dall’Ente Parco ed edito da Rubbettino, si dà il giusto tributo al trentennale lavoro di ricerca portato avanti con sacrificio e passione da Maurizio Siviglia».

LEGGI ANCHE: Serra, la seconda edizione della “Festa del Grano” coinvolge esperti di settore

Parco delle Serre, altri comuni chiedono di aderire all’area protetta

Ionadi, Parco delle Serre e Comune insieme per lo sviluppo del territorio