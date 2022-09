Tropea, il Comune vieta di lanciare palloncini in aria: ordinanza del sindaco

Rilasciare palloncini in aria è un’usanza sempre più praticata che ignora però l’impatto negativo che ha sulla natura e sugli animali. È per questo motivo che a Tropea da qualche giorno non è più consentito. Per tutelare l’ambiente e per continuare a fare del Borgo dei Borghi 2021 una destinazione ambita, ma anche eco-friendly, amica dell’ambiente e responsabile. Quella firmata dal sindaco Giovanni Macrì è tra le prime ordinanze del genere in Calabria e si inserisce nell’ambito delle iniziative volte ad ottenere il riconoscimento di Comune Plastic Free 2023. A complimentarsi con il primo cittadino per questo passo nel campo della sensibilizzazione della tutela e salvaguardia dell’ambiente dalla grave minaccia della plastica è il segretario generale del sodalizio Antonio Rancati, ospite nei giorni scorsi a Tropea per raccogliere la candidatura. [Continua in basso]

«Con uno sforzo di immaginazione – sottolinea Macrì – è facile intuire che fine fanno palloncini e nastrini ad essi legati. Vanno a finire o in mare o in terra, scambiati per cibo dagli animali, parte della catena alimentare che ha come consumatore finale l’uomo». Plastic Free è un’associazione di volontariato che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. È il più grande network italiano di persone attive e concrete a difesa dell’ambiente: oltre 1.000 referenti e 250.000 volontari. Le principali attività vanno dagli appuntamenti di clean up alla trasformazione di comuni in plastic free, dal salvataggio delle tartarughe marine alle campagne di sensibilizzazione nelle scuole.

