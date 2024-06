Bagnini comunali all’ombra di Santa Maria dell’Isola: Tropea vara il programma di sicurezza balneare

Il mare di Tropea

Il Comune di Tropea ha approvato l’affidamento delle attività di programma “Bandiera Blu Tropea” alla Società nazionale di salvamento sezione territoriale Ricadi – Tropea, con sede a Pizzo. L’importo complessivo per l’espletamento di sorveglianza, salvataggio e primo soccorso sulla spiaggia libera “Mare piccolo” per i mesi di luglio e agosto ammonta a 18mila euro iva inclusa. Il progetto prevede la fornitura e installazione di una torretta di avvistamento per il bagnino, completa di loghi “Salvamento” e “Comune di Tropea”, ropeapennone e bandiere; realizzazione e installazione di cartellonistica di segnalazione per la spiaggia per l’anno 2024, gavitelli per la segnalazione di acque sicure, due bagnini di salvataggio, tutor in affiancamento ai bagnini, dotazioni personali e attrezzature per il bagnino di salvataggio, zaino primo soccorso e un defibrillatore semiautomatico esterno “Dae”. L’attuazione di questo programma contribuirà a migliorare la qualità dei servizi offerti sulla spiaggia e a promuovere la sicurezza balneare nella località.