Jonadi: il Comune lancia l’iniziativa “Adotta un’area verde” per riqualificare gli spazi pubblici. Ecco come fare per aderire

La locandina del progetto

Il Comune di Jonadi lancia un’iniziativa per la cura e la valorizzazione del verde pubblico, coinvolgendo direttamente i cittadini. Attraverso il “Regolamento per l’affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico”, associazioni, Enti e privati potranno di fatto adottare un’area verde e prendersene cura. L’amministrazione comunale con questa iniziativa, risponde alla crescente esigenza di migliorare la qualità del verde pubblico, coinvolgendo attivamente la comunità. L’iniziativa nasce dallo stimolo di alcuni cittadini e associazioni che hanno dimostrato interesse a partecipare al miglioramento della città.

Per spronare la collettività, l’Ente ha realizzato anche un breve ma significativo video promozionale in cui è proprio un bambino, che necessita di giocare in un’area verde pulita e sicura, a invitare associazioni, Enti e privati ad aderire alla proposta. Per partecipare al progetto di recupero delle aree verdi pubbliche, è necessario presentare la seguente documentazione (disponibile qui):

Modello di richiesta;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

Schema di convenzione;

Prototipo del cartello da apporre sull’aiuola.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per i cittadini di Jonadi di contribuire attivamente alla cura e alla valorizzazione del proprio territorio, creando un ambiente più bello e vivibile per tutti.