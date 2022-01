Emergenza idrica a Vibo, la Sorical “dona” acqua minerale ai cittadini

Il commissario della società Cataldo Calabretta ha dato disposizione di attivare una prima fornitura di oltre 2.500 casse in bottiglie da 2 litri alla Protezione civile del Comune capoluogo

Venendo incontro alle sollecitazioni del sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, mosse nel corso dell’ultima riunione svoltasi in Prefettura in virtù della crisi idrica che ha colpito il territorio comunale e altri centri del Vibonese, il commissario della Sorical Cataldo Calabretta ha dato disposizione di attivare una prima fornitura di oltre 2.500 casse di acqua minerale in bottiglie da 2 litri alla Protezione civile del Comune di Vibo. La fornitura è stata consegnata da un’azienda locale nel pomeriggio di ieri e sarà distribuita alle famiglie vibonesi attraverso le associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale coordinate dalla Protezione civile del Comune.