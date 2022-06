Tromba d’aria tra le colline dell’altopiano di Monte Poro – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Una spettacolare tromba d’aria si è formata nella tarda mattinata di oggi nei cieli dell’altopiano di Monte Poro. Un vortice di polvere si è sollevato da terra ed improvvisamente ha costeggiato la strada provinciale 17. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. E’ raro osservare questo tipo di fenomeno atmosferico in questa area del territorio, mentre, al contrario, è il litorale costiero ad esserne maggiormente interessato. Per chi si trovava a percorrere la strada in auto ed in bici, ci sono stati attimi di paura, ma la situazione è subito rientrata perché il fenomeno è stato di breve durata.