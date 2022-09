Infermieri (non) per caso: ecco come due turisti hanno salvato la vita di uomo colpito da infarto a Tropea -Video

Una coppia del Trentino in vacanza nella Costa degli dei ha praticato quaranta minuti di massaggio cardiaco in attesa del defibrillatore

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Stava raggiungendo il ristorante a piedi, quando all’altezza di piazza del Cannone ha avvertito un dolore fortissimo al petto prima di accasciarsi al suolo. Proprio in quel momento, una coppia di infermieri del Trentino in vacanza a Tropea passava di lì. [Continua in basso]

Il cuore di Nello aveva smesso di battere. E così Clelia e Mattia – il nome dei due sanitari – non ci hanno pensato due volte e hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco andato avanti per 40 interminabili minuti, tra lo sgomento dei passanti. La chiamata ai soccorsi è stata tempestiva, ma l’ambulanza partita da Vibo è giunta quando il cuore del noto ristoratore di Tropea aveva ripreso a battere.

In quei minuti concitati gli agenti della polizia municipale si sono messi alla ricerca di un defibrillatore, intercettato in un lido della Marina. Uno dei tre che il Comune ha dato in dotazione ai titolari dei lidi.

Clelia ha collegato l’apparecchio salvavita al torace dell’uomo e lo ha azionato. La scarica elettrica ha riattivato il cuore del paziente proprio mentre l’ambulanza giungeva sul posto, ma senza il massaggio cardiaco effettuato per 40 minuti non ci sarebbe stata alcuna speranza per l’uomo, che adesso è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Pugliese Ciccio di Catanzaro, dove è in attesa di un intervento chirurgico che sarà eseguito appena le sue condizioni cliniche lo consentiranno.