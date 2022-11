Bartolomeo Arena e l’evoluzione della ‘ndrangheta a Vibo Valentia fra alleanze e scissioni

Ha svelato anche particolari inediti, il collaboratore di giustizia Bartolomeo Arena deponendo in Corte d’Assise nel processo che mira a far luce sull’omicidio di Antonio De Pietro di Nicotera, impiegato della direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia, freddato a colpi di pistola nei pressi del cimitero di Piscopio l’11 aprile 2005. Sul banco degli imputati ci sono Rosario Battaglia, 38 anni (difso dagli avvocati Salvatore Staiano e Walter Franzè), e Michele Fiorillo, 36 anni, alias “Zarrillo” (assistito dall’avvocato Diego Brancia), entrambi di Piscopio.

Bartolomeo Arena è partito dalle motivazioni che l’hanno portato nell’ottobre 2019 a collaborare con la giustizia sino a rivelare legami e parentele fra i clan di Vibo Valentia ed i contrasti interni. [Continua in basso]

La scelta di “saltare il fosso”

Rosario Pugliese

“Ho deciso di collaborare perché nel settembre-ottobre 2019 con il mio gruppo si stava organizzando l’omicidio di Rosario Pugliese, detto Cassarola, io volevo allontanarmi da tutte queste vicende perché avendo un figlio in tenera età non volevo più prendere parte a queste dinamiche, anche perché ormai all’interno del gruppo stesso c’era diffidenza, non c’era più quella fiducia di un tempo e io quindi di questa storia non ne volevo sapere e volevo almeno salvare mio figlio e dare la possibilitàa lui di fare una vita diversa e di non vivere tutte quelle cose che purtroppo poi nella mia vita sono capitate me. I problemi li ho sempre avuti – ha dichiarato Arena – con il rischio di ricevere un attentato. L’ho più volte dichiarato pure in altri processi: a noi il primo agguato ce l’hanno fatto quando io avevo cinque anni, quando era ancora in vita mio padre. Quindi è da una vita che mi guardo le spalle”.

La ‘ndrangheta a Vibo, dai Pardea ai Lo Bianco-Barba

Domenico Camillò

“Io facevo parte del gruppo dei Pardea, detti Ranisi, che operava a Vibo Valentia. I Pardea sono stati uno dei primi clan storici più longevi dagli anni ’60 in poi, prima del clan Lo Bianco-Barba perché tutti i Lo Bianco-Barba sono persone – ha dichiarato il collaboratore – che provengono sempre dalla fuoriuscita del vecchio clan Pardea che opera su Vibo e ultimamente nella persona di Domenico Camillò, che era il più anziano dei Pardea, perché Pardea-Camillò-Macrì sono tutta una famiglia, perché i Pardea e Camillò sono fratelli, e pure i Macrì in realtà dovrebbero chiamarsi Pardea perché hanno preso il cognome della mamma. Sono tre famiglie tra di loro sono tutti imparentati. Io a mia volta sono imparentato con i Camillò, perché Domenico Camillò era primo cugino di mio padre. Quindi nel 2012, quando la maggior parte del clan Lo Bianco-Barba erano ristretti per 1’operazione Nuova Alba, in quel momento non c’era Locale, non c’era società a Vibo Valentia e si è presa la decisione di formare di nuove società e quindi tramite mio zio Domenico Camillò e Raffaele Franzè, detto lo Svizzero, che era stato sia partecipe del clan Pardea negli anni ’60-‘70, ma poi era fuoriuscito dal clan diventando il contabile del clan Lo Bianco-Barba. Insieme a questi due e a tutti gli altri Pardea abbiamo formato un corpo rivale. Non armato, ma un corpo rivale, cioè senza dare conto ai Lo Bianco abbiamo formato la società”. [Continua in basso]