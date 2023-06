“Sant’Antonio mio”, la devozione di Rombiolo nella nuova puntata di LaC Storie

Ogni anno a Rombiolo, all’interno del Convento dei frati cappuccini, rivive la tredicina in onore di Sant’Antonio. Tanti i momenti intensi che la caratterizzano, come l’offerta del giglio al Santo per diffondere il profumo e i colori della pace. E ancora, la benedizione dei bambini. Il culmine lo si raggiunge il 13 giugno, quando la statua di Sant’Antonio viene portata in processione: un corteo che raggiunge tutti e tre i paesi limitrofi al convento: oltre Rombiolo, anche Pernocari e Presinaci. Sarà possibile rivivere quei momenti nella nuova puntata di LaC Storie, il programma curato da Saverio Caracciolo, in onda mercoledì 21 giugno alle ore 21:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.

