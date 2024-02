Antimafia: Commissione d’accesso agli atti al Comune di Filadelfia

Anna Bartucca

Non si ferma l’offensiva dello Stato – rappresentato sul territorio dalla Prefettura di Vibo Valentia e dalle forze dell’ordine – per far luce sulle ingerenze della criminalità organizzata nella vita degli enti locali. Dopo i Comuni di Stefanaconi, Nicotera, Tropea e Mileto, il prefetto Giovanni Paolo Grieco ha infatti disposto l’invio di una Commissione d’accesso agli atti al Comune di Filadelfia al fine di accertare la presenza di infiltrazioni mafiose nella vita dell’ente. La terna commissariale avrà tempo tre mesi, prorogabili di altri tre, per scandagliare atti, documenti, delibere e determine prodotte dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Anna Bartucca, da sempre vicina politicamente ai fratelli De Nisi, di cui uno – Maurizio De Nisi – è attualmente vicesindaco (nella passata consiliatura è stato invece sindaco), mentre Francesco De Nisi – che ha iniziato la propria carriera politica proprio al Comune di Filadelfia oltre un ventennio fa – è attualmente consigliere regionale di Azione, partito di cui è anche il segretario in Calabria. Alla base dell’invio dell’accesso agli atti ci sarebbero in particolare le segnalazioni ed il lavoro sul territorio da parte dell’Arma dei carabinieri, ma anche alcune risultanze investigative della Guardia di finanza confluite nell’operazione antimafia denominata Imponimento contro il clan Anello. Anna Bartucca è sindaco di Filadelfia dall’ottobre del 2021. Ricordiamo che attualmente nel vibonese sono commissariati per infiltrazioni mafiose i Comuni di Capistrano, Acquaro e Soriano Calabro. La Commissione di accesso agli atti è stata inoltre inviata anche all’Asp di Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE: Antimafia: commissione di accesso agli atti al Comune di Mileto

Comune di Stefanaconi: prorogata di ulteriori tre mesi la Commissione di accesso agli atti

Comune di Tropea: altri tre mesi di tempo per la Commissione di accesso agli atti

Comune di Nicotera e antimafia: prorogata la Commissione di accesso agli atti