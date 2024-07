Ti porto al cinema, a Vibo Marina si ricordano Borsellino e gli agenti della sua scorta con “La mafia uccide solo d’estate”

Il 19 luglio del 1992 si compiva uno dei crimini più efferati portati a termine dalla mafia: la strage di via D’Amelio, in cui perse la vita il magistrato Paolo Borsellino insieme agli uomini della sua scorta. Una data scelta da parte della Pro Loco di Vibo Marina per ricordare quel tragico avvenimento con il film dal titolo “La mafia uccide solo d’estate”, diretto e interpretato da Pierfrancesco Diliberto.Una pellicola che, nonostante gli anni e dopo aver ricevuto diversi premi e nomination, merita di essere rivisto, essendo ancora attuale.

«Dopo il successo della prima serata – commenta l’associazione di Vibo Marina – venerdì 19 luglio è in programma il secondo appuntamento con il Cinema all’aperto presso la banchina Fiume del porto. Il regista di questo film riesce a parlare della mafia in maniera sarcastica, dolorosa e toccante al tempo stesso ed esplora l’impatto della criminalità organizzata nella vita quotidiana e la difficile lotta per la giustizia. La Pro Loco, in sussidiarietà anche nel periodo estivo, cerca di fare la sua parte per la promozione del luogo e di andare avanti con le proprie risorse economiche ed il lavoro di volontariato dei soci, augurandosi una nuova e diversa riorganizzazione dell’ente locale, un reale cambio di rotta e un leale supporto da parte dell’amministrazione, in precedenza non riscontrato. La nostra associazione APS-ETS porta avanti iniziative nel sociale, culturale, sostenibilità ambientale, promozione del territorio e del porto, turismo, educazione permanente, cittadinanza attiva e legalità».

«Il nostro cineforum all’aperto – viene sottolineato dal sodalizio – è anche un’occasione per vivere un luogo tra i più suggestivi dell’intera città, nello spettacolo offerto dall’antica baia di Porto Santa Venere, dalle luci del porto, dal lungomare con i tanti luoghi d’incontro». L’appuntamento è alle 21:30.