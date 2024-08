Vibo, il sindaco Romeo rinuncia allo spoils system: conferma i dirigenti, con Scuglia alla Segreteria generale. Unica novità Nocita all’Urbanistica

Nel segno della continuità le scelte del primo cittadino per la riorganizzazione della macchina comunale. Ecco chi fa cosa

Sono nel segno della continuità le prime scelte del sindaco Enzo Romeo legate al funzionamento della macchina comunale. Il primo cittadino mette da parte qualunque ipotesi di spoils system e conferma in blocco i dirigenti già in forza all’Ente. A cominciare dal segretario generale, figura chiave dell’apparato burocratico di un Comune, che di solito è il primo a vacillare quando c’è un cambio del vertice politico proprio per la natura fiduciaria della sua nomina.

Domenico Libero Scuglia, dunque, rimane al suo posto, innanzitutto per le competenze amministrative unanimemente riconosciute, ma probabilmente anche grazie al suo equilibrato posizionamento politico che nel corso della carriera gli ha già consentito di lavorare senza contraccolpi con sindaci e presidenti di Provincia di entrambi gli schieramenti.

I settori di Scuglia

In particolare, oltre alla Segreteria generale, Scuglia dirigerà anche i seguenti settori:

Staff 1 Polizia Municipale – Servizio 1;

Staff 2 Ufficio Avvocatura Comunale;

Staff 3 Sinistri e contenzioso;

Programmazione Europea;

Ufficio Pnrr;

Servizio 1 Affari Legali e Generali e Servizio 2 Servizi Demografici del SETTORE 1 Affari Generali – Legali e Demografici dell’AREA 1;

Servizio 1 Servizi Sociali e Politiche Giovanili e Servizio 2 Istruzione-Cultura-Turismo- Sport (ad esclusione dell’Ufficio 4 Sport, Tempo libero, Gestione e sviluppo impianti sportivi, Rapporti associazioni sportive vibonesi”) del SETTORE 2 Politiche Sociali, Ambito Territoriale Comune Capofila, Welfare e Sanità, Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo e Sport dell’AREA 1;

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Santoro ai servizi finanziari

Confermata anche Claudia Santoro, alla quale viene attribuita la dirigenza di:

Servizio 1 Bilancio e Programmazione Finanziaria, Servizio 2 Tributi ed Entrate e Servizio 3 Trattamento Giuridico del Personale, Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane del SETTORE 3 Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Trattamento Economico e Giuridico del Personale — Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’AREA 2.

Callisti alle Infrastrutture

Resta al suo posto anche Lorena Callisti, alla quale viene attribuita la dirigenza di:

Servizio 1 Infrastrutture e Nuove opere del SETTORE 5 Infrastrutture e Nuove opere dell’AREA 3;

Servizio 1 Ambiente del SETTORE 6 Ambiente, Manutenzione, Reti e Protezione Civile dell’AREA 3.

Nocita unica novità: Urbanistica e non solo

Unica novità è rappresentata dall’ingresso nella squadra dei dirigenti dell’architetto Andrea Nocita che va a guidare i servizi:

Servizio 1 Urbanistica, Abusivismo, ERP, Valorizzazione Patrimonio (comprensivo di toponomastica) e Servizio 2 Suap del SETTORE 4 Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile – Suap dell’AREA 3;

Servizio 2 Istruzione, Cultura, Turismo e Sport del SETTORE 2 Politiche Sociali, Ambito Territoriale Comune Capofila, Welfare e Sanità, Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo e Sport dell’AREA 1 (limitatamente all’Ufficio 4 “Sport, Tempo libero, Gestione e sviluppo impianti sportivi, Rapporti associazioni sportive vibonesi”);

Servizio 2 Manutenzione e reti e Servizio 3 Protezione Civile del SETTORE 6 Ambiente, Manutenzione, Reti e Protezione Civile dell’AREA 3.

Nel decreto di nomina si precisa che in caso di assenza o impedimento del segretario generale Scuglia, tutte le funzioni, anche vicarie, saranno svolte dal dirigente Santoro, ad esclusione della Polizia municipale, per la quale saranno svolte dal vice comandante Michele Bruzzese. Allo stesso modo, in caso di assenza o impedimento di Santoro, tutte le funzioni anche vicarie saranno svolte da Scoglia.