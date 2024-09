Stazione Vibo-Pizzo, Gualtieri (Cisl) plaude i lavori di Rfi ma sottolinea: «Urgente riattivare la biglietteria chiusa da tempo»

«Una stazione ferroviaria strategica per il turismo nell’area centrale della Calabria, quale quella di Vibo-Pizzo, non può restare ancora priva di un servizio importante per i viaggiatori quale quello della biglietteria, soprattutto nella stagione estiva». È quanto afferma il segretario generale della Cisl Magna Grecia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Daniele Gualtieri, che prosegue: «Esprimiamo la nostra soddisfazione per i lavori di ristrutturazione avviati e siamo fiduciosi nella positiva conclusione, nei tempi previsti».

Lavori, prosegue nella sua nota «che interessano sia la stazione, con l’installazione dell’ascensore e delle nuove pensiline, che il piazzale esterno. Tutto questo, finalmente, porrà fine all’attuale situazione di degrado che non costituisce certo un bel biglietto da visita per i tanti turisti che arrivano nella Costa degli Dei».

«Concluso questo importante intervento – conclude poi Gualtieri – bisognerà intervenire anche sulla viabilità d’accesso, che va adeguata, e sulla riattivazione della biglietteria chiusa da quando i due operatori sono andati in pensione e non sono stati sostituiti». Servizi essenziali ai quali si aggiungono poi anche quelli accessori «come ad esempio un bar o punto ristoro. Dovranno inoltre essere regolamentati al meglio i parcheggi, in particolare i posti riservati ai diversamente abili, gli stalli per taxi e bus. È necessaria la massima attenzione di Rfi e delle istituzioni locali affinché alla stazione di Vibo-Pizzo vengano restituiti il decoro e l’efficienza che merita».