Vibo, il Comune invita le famiglie a partecipare al Censimento permanente della popolazione: «È un obbligo di legge»

Ha preso il via il 7 ottobre la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, coinvolgendo alcune famiglie del Comune di Vibo Valentia. «Si tratta di una indagine conoscitiva essenziale – ha fatto sapere il Comune in una nota stampa -, in quanto l’obiettivo primario del Censimento è quello di mantenere, per un insieme di informazioni fondamentali di natura demografica, sociale ed economica, l’elevato livello di dettaglio territoriale». Per il Comune di Vibo Valentia la rilevazione si articola in una sola indagine campionaria, quella da Lista. «Le famiglie vibonesi interessate hanno già ricevuto una lettera ufficiale a firma del presidente dell’Istat – hanno sottolineato dalla sede municipale -, con la quale si informa dell’avvio della rilevazione e delle sue finalità e modalità di svolgimento. Nella lettera sono contenute le credenziali di accesso personali al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza gratuita e chiarimenti».

Dal 7 ottobre scorso «ogni famiglia può compilare in autonomia il questionario online, anche presso uno dei Centri comunali di rilevazione (Ccr), attivi per tutta la durata dell’operazione censuaria. Le famiglie che non compilano il questionario online o che lo fanno in maniera incompleta – hanno specificato – stanno già ricevendo dei promemoria dall’Istat. Compilare il questionario online è possibile fino al 9 dicembre 2024. Dal 10 dicembre le famiglie potranno ancora rispondere, ma solo attraverso le seguenti modalità:

contatto telefonico da parte di un operatore comunale per effettuare l’intervista;

da parte di un operatore comunale per effettuare l’intervista; visita a casa di un rilevatore , anche su appuntamento, per effettuare l’intervista faccia a faccia;

, anche su appuntamento, per effettuare l’intervista faccia a faccia; intervista faccia a faccia con un operatore comunale presso i Centri comunali di rilevazione. La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2024. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il territorio in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione. Pertanto, si informa che partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione. I dati trattati dall’Istat, per le finalità della rilevazione censuaria, sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le famiglie possono ricevere assistenza, completamente gratuita, rivolgendosi: