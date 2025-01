Il corso di scrittura creativa di Marco Onnembo e l’intervista a Diego De Silva alla Biblioteca di Vibo

Doppio appuntamento culturale proposto dal Comune di Vibo in collaborazione con Valentia Academy Aps. Gli appuntamenti sono in programma il 20 e il 21 gennaio

Un doppio appuntamento con la letteratura attende la città di Vibo Valentia. Un evento che rientra nel progetto “Giovani in Biblioteca”, nato dalla collaborazione tra il Comune di Vibo Valentia e Valentia Academy Aps, grazie al quale la biblioteca comunale di via Palach si trasforma in un centro di creatività, cultura e partecipazione giovanile.

Lunedì 20 gennaio alle ore 16 è infatti in programma il corso di scrittura creativa “Officina delle Parole”, condotto dallo scrittore e giornalista Marco Onnembo. Autore di successo con i libri “La prigione di Carta” e “Il metro del Dolore” e firma autorevole nel panorama del giornalismo culturale, Onnembo guiderà i partecipanti in un’esperienza unica per scoprire il potere delle parole e affinare la propria capacità di narrare storie.

Il corso, aperto a tutti i giovani del territorio, «sarà un’occasione per esplorare tecniche narrative, approfondire lo sviluppo dei personaggi e apprendere i segreti per rendere un testo avvincente e d’impatto – si legge in una nota del Comune di Vibo -. “Officina delle Parole” sarà un laboratorio interattivo che stimolerà la creatività e l’immaginazione, incoraggiando i partecipanti a trovare la propria voce narrativa e a mettersi alla prova attraverso esercizi pratici e momenti di confronto».

Il giorno seguente, martedì 21 gennaio alle ore 10.30, sarà ospite della biblioteca di Vibo Valentia Diego De Silva, tra gli scrittori più amati e apprezzati del panorama letterario italiano contemporaneo. L’autore napoletano, accompagnato dallo scrittore e giornalista Marco Onnembo, sarà protagonista di “Tra le righe della vita”, «un dialogo che promette di emozionare e ispirare il pubblico con la profondità delle sue opere e la ricchezza del suo percorso creativo».

«Scrittore, giornalista e sceneggiatore – si legge ancora nella nota -, Diego De Silva ha saputo raccontare le sfumature dell’esistenza con ironia, delicatezza e uno stile unico. Tra le sue opere più celebri: Certi bambini (Einaudi, 2001), vincitore del Premio Selezione Campiello, e la serie dei romanzi con protagonista l’avvocato Vincenzo Malinconico. L’ultimo romanzo, I titoli di coda di una vita insieme (2024), un’intensa riflessione sulla vita e i suoi intrecci».

Durante l’incontro, Marco Onnembo guiderà il pubblico in una conversazione che esplorerà il mondo creativo di De Silva, tra racconti, aneddoti personali e riflessioni sulla scrittura, la cultura e il ruolo dell’ironia nella narrazione.