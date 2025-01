Maltempo nel Vibonese, alberi e pali caduti sulle strade per il forte vento: numerosi interventi dei vigili del fuoco

La situazione più critica nelle zone interne e in particolare nei comuni delle Serre. Richiamato anche il personale non in turno per far fronte alle richieste di aiuto. Al lavoro anche la Protezione civile di Mongiana

Giornata intensa per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che, a causa del maltempo, sono stati impegnati in numerosi interventi. In particolare sono stati oltre venti quelli effettuati a partire dal primo pomeriggio e causati per la maggior parte dal forte vento che ha interessato il territorio.

Viste le numerose richieste di aiuto, il personale a disposizione è stato potenziato con una ulteriore squadra, formata da personale di turno libero, che si è andata ad aggiungere a quelle già operanti ordinariamente. I comuni maggiormente colpiti sono stati Vallelonga, Brognaturo, Arena, Simbario, Vallelonga, Maierato, Spadola, Serra San Bruno ove a causa del forte vento si sono abbattuti sulla sede stradale numerosi alberi e pali delle reti telefoniche.

Da segnalare anche un intervento per lo spegnimento di una canna fumaria e per il distacco di cornicioni dalla facciata di alcuni fabbricati. Al momento sono in corso alcuni interventi di rimozione alberi sulla sede stradale nella zona tra i comuni di Filadelfia e Francavilla.

Strada interrotta tra Monferrato e Serra San Bruno. Anche qui il vento ha abbattuto alcuni alberi che sono caduto lungo la carreggiata. Sul posto la Protezione civile di Mongiana che sta intervenendo per liberare la circolazione. [In basso la foto]