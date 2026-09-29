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Cronaca

Vibo, piazza Municipio vista con il drone

29 settembre, 2026
ULTIMA ORA
La sentenza

Tentato omicidio di due carabinieri sul Poro, confermata l’assoluzione di Accorinti e Timpano che forzarono un posto di blocco

La Corte d’Appello di Catanzaro conferma l’esito del primo grado sulla vicenda del 2017. Dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per le accuse di calunnia e resistenza a pubblico ufficiale
Redazione
Tentato omicidio di due carabinieri sul Poro, confermata l’assoluzione di Accorinti e Timpano che forzarono un posto di blocco\n
Aperto il dibattimento

Corruzione ai danni dell’Inail a Vibo, al via il processo in Tribunale per 14 imputati - NOMI

Per otto di loro ipotizzato il reato di associazione a delinquere. Le contestazioni, con false malattie e allergie, si fermano al 2020. In due hanno già riportato una condanna nel processo Imponimento, un terzo nel procedimento Petrol Mafie
Giuseppe Baglivo
Corruzione ai danni dell’Inail a Vibo, al via il processo in Tribunale per 14 imputati - NOMI
Patrimonio enorme

’Ndrangheta, confiscato il tesoro del gruppo Lobello: oltre 162 milioni tra beni, società e un maxi-cantiere del calcestruzzo

Il provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza di Catanzaro arriva dopo le condanne riportate nel processo Coccodrillo dagli imprenditori. Ipotizzati collegamenti con le cosche Mazzagatti, Arena e Grande Aracri
Redazione Cronaca
’Ndrangheta, confiscato il tesoro del gruppo Lobello: oltre 162 milioni\u00A0tra beni, società e un maxi-cantiere del calcestruzzo\n
La mobilitazione

«Non ce la facciamo più», le lacrime degli agricoltori calabresi: la polizia ferma l’occupazione dell’autostrada, svincolo di Pizzo chiuso

VIDEO | A Pizzo i manifestanti cercano di superare lo schieramento degli agenti per fermare il traffico autostradale. La disperazione del “gigante buono” di Polistena che si rivolge ai poliziotti e chiede l’aiuto di Mattarella
Cristina Iannuzzi
«Non ce la facciamo più», le lacrime degli agricoltori calabresi: la polizia ferma l’occupazione dell’autostrada, svincolo di Pizzo chiuso\n

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Vibo, arrivano i nuovi ufficiali dei carabinieri

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Benzina a 1.99, se lo sconto è comunque un aumento

30 settembre 2026
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Jonadi, istituzioni in visita al centro il dono

30 settembre 2026
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A Vibo Marina si vive con la paura di nuovi allagamenti

29 settembre 2026
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30 settembre 2026
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A Vibo Marina si vive con la paura di nuovi allagamenti

29 settembre 2026
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Vibo, arrivano i nuovi ufficiali dei carabinieri

30 settembre 2026
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Economia e Lavoro

Benzina a 1.99, se lo sconto è comunque un aumento

30 settembre 2026
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Inchiesta antimafia

’Ndrangheta, blitz nella Piana di Gioia Tauro: 12 arresti della Dda di Reggio Calabria - NOMI

Tra i reati ipotizzati estorsione, violenza privata, detenzione illegale di armi e spaccio di stupefacenti. Operazione dei carabinieri di Gioia Tauro
Redazione Cronaca
’Ndrangheta, blitz nella Piana di Gioia Tauro: 12 arresti della Dda di Reggio Calabria - NOMI
Il giorno della protesta

L’assedio dei trattori allo svincolo di Pizzo, attesi anche gli agricoltori di Crotone: traffico a rischio paralisi sull’A2

VIDEO | Si preannuncia una giornata campale. Dopo il blocco di ieri, questa mattina alle 8 è prevista una nuova mobilitazione all’imbocco dell’autostrada. Le richieste: interventi immediati e concreti contro il caro carburante e la vendita sotto costo dei prodotti agricoli
Cristina Iannuzzi
L’assedio dei trattori allo svincolo di Pizzo, attesi anche gli agricoltori di Crotone: traffico a rischio paralisi sull’A2\n
La decisione

Superbonus e truffe a Nardodipace: in 9 rinviati a giudizio, c’è pure il sindaco

Al centro delle contestazioni dell’accusa condomini inesistenti e lavori mai eseguiti. Ipotizzate indebite erogazioni pubbliche e ingiusti profitti per cifre consistenti derivanti dalle detrazioni del 110%
Giuseppe Baglivo
Superbonus e truffe a Nardodipace: in 9 rinviati a giudizio, c’è pure il sindaco\n
Dall’Arma

Carabinieri di Vibo, ecco i tre nuovi ufficiali: Cascone al Reparto operativo, Colella nel capoluogo e di Monaco a Tropea

Il comandante provinciale Antonio Parillo presenta il nuovo assetto: «Sono profili di altissimo livello». Per i nuovi arrivati una prima indicazione precisa: «Conoscere il territorio e inserirsi nel solco tracciato dai predecessori prima di introdurre novità». Chi sono e da dove vengono
Enrico De Girolamo
Carabinieri di Vibo, ecco i tre nuovi ufficiali: Cascone al Reparto operativo, Colella nel capoluogo e di Monaco a Tropea\n
La sentenza

Liquami nel Sant’Anna e poi in mare a Bivona: assoluzione in Tribunale a Vibo per un consulente tecnico

Non reggono per l’imputato i reati di inquinamento ambientale, getto pericoloso di cose e deturpamento di bellezze naturali. Anche l’ufficio di Procura ha chiesto il proscioglimento. Decisiva una memoria difensiva
Giuseppe Baglivo
Liquami nel Sant’Anna e poi in\u00A0mare a Bivona: assoluzione in Tribunale a Vibo per un consulente tecnico\n
Cambio al vertice

Carcere di Vibo, il sindacato saluta la direttrice Marcello e accoglie Angela Sciavicco: «Serve attenzione al benessere del personale»

Nel suo messaggio il Sappe sottolinea i temi riguardanti organizzazione del lavoro, valorizzazione dei giovani agenti, sicurezza e tutela degli operatori
Redazione
Carcere di Vibo, il sindacato\u00A0saluta la direttrice Marcello e accoglie Angela Sciavicco: «Serve attenzione al benessere del personale»\n
L’intervista

Carabinieri di Vibo, Parillo: «Pochi controlli locali». E avverte i Comuni: «Verremo a chiedere conto». Fari su costa, Monte Poro e Serre

VIDEO | Il comandante provinciale presenta i tre nuovi ufficiali e rimarca le direttrici di marcia dell’Arma. Controlli su contributi agricoli, industria boschiva e scarichi a mare. Poi intimidazioni («Sempre quattro “storti” sono») e truffe agli anziani: «La campagna di prevenzione sta funzionando»
Enrico De Girolamo
Carabinieri di Vibo, Parillo: «Pochi controlli locali». E avverte i Comuni: «Verremo a chiedere conto». Fari su costa, Monte Poro e Serre\n
Il caso

Gli spazzini di Tropea non si presentano al lavoro e il Comune manda i suoi operai: «Colpa della ditta che non paga gli stipendi»

Gli operai comunali impiegati per garantire la pulizia della città. Il sindaco contesta i ritardi nel pagamento delle retribuzioni agli operatori ecologici: «Noi versiamo puntualmente il canone»
Redazione
Gli spazzini di Tropea non si presentano al lavoro e il Comune manda i suoi operai: «Colpa della ditta che non paga gli stipendi»\n
Relazioni pericolose

La ’Ndrangheta come un Centro per l’impiego: «Diecimila euro per un posto di lavoro alle Ferrovie»

Così i boss di Archi avrebbero deciso le assunzioni. Nelle informative di Epicentro un capillare sistema di condizionamento che si spinge sino ai sindacati. Verbali, intercettazioni e riscontri Inps ricostruiscono il potere mafioso sulle banchine della Calabria
Pablo Petrasso
La ’Ndrangheta come un Centro per l’impiego: «Diecimila euro per un posto di lavoro alle Ferrovie»\n
Cambio al vertice

Vibo Valentia, dopo quasi otto anni Angela Marcello lascia la direzione del carcere: al suo posto Angela Sciavicco

Il 30 settembre il passaggio di consegne. La direttrice approda ad Aversa, in Campania dopo 29 anni nell’amministrazione penitenziaria calabrese e un lungo percorso a Vibo
Redazione
Vibo Valentia, dopo quasi otto anni Angela Marcello lascia la direzione del carcere: al suo posto Angela Sciavicco\n
La decisione

‘Ndrangheta, “Costa Pulita”: respinto il ricorso straordinario di un imprenditore di Briatico

Condanna confermata in Cassazione per i reati di associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori
G. B.
‘Ndrangheta,\u00A0“Costa Pulita”:\u00A0respinto il ricorso straordinario di un imprenditore di Briatico\n
La mobilitazione

Agricoltori, la protesta si infiamma a Pizzo: bloccato lo svincolo dell’A2, traffico in tilt e automobilisti in coda

La mobilitazione partita ieri in tutta la Calabria torna a concentrarsi davanti all’Autostrada del Mediterraneo. Prezzi agricoli troppo bassi, carburanti e costi di produzione sempre più alti: «Così le nostre imprese non possono sopravvivere»
E.D.G.
Agricoltori, la protesta si infiamma a Pizzo: bloccato lo svincolo dell’A2, traffico in tilt e automobilisti in coda\n
La decisione

‘Ndrangheta, la Cassazione conferma il carcere duro per il boss di Briatico Nino Accorinti

L’escalation criminale del capo promotore dell’omonimo clan capace di condizionare nel centro turistico del Vibonese ogni tipo di affare. Da pescatore ad armatore, l’influenza del capobastone anche sulla politica locale e le attività turistiche
Giuseppe Baglivo
‘Ndrangheta,\u00A0la Cassazione conferma il carcere duro per il boss di Briatico Nino Accorinti\n
Tolleranza zero

Vibo, stretta sui rifiuti indifferenziati: i sacchi “irregolari” non saranno ritirati, poi scatta la multa

Il Comune annuncia controlli a tappeto sul corretto conferimento dei rifiuti. In campo anche la Polizia locale: le buste con carta, plastica e altri materiali riciclabili verranno lasciati davanti casa. In caso di nuove violazioni sanzioni da 1.500 a 18.000 euro
Redazione
Vibo, stretta\u00A0sui rifiuti indifferenziati: i sacchi “irregolari” non saranno ritirati, poi scatta la multa\n
Confronto istituzionale

Caos in via degli Artigiani, incontro tra Comune di Vibo e liceo Berto: polizia locale all’ingresso e all’uscita degli studenti e percorsi pedonali più sicuri

Dopo giorni di disagi si è svolto l’incontro chiesto dalla dirigente Licia Bevilacqua. Confermato il divieto di attraversare il cantiere e si cercano nuovi parcheggi. Ancora da chiarire dove far confluire circa 1300 persone in caso di evacuazione di emergenza della scuola visto che il terminal bus è inaccessibile
Redazione
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La segnalazione

A Vibo Marina strada rappezzata e marciapiede sprofondato dopo i recenti lavori

Succede lungo via Emilia. La segnalazione di un residente che punta il dito contro il mancato rispetto delle procedure previste per i ripristini stradali
Giuseppe Addesi
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L’incontro

Sicurezza stradale, riunione in Prefettura: sopralluogo sulla ex SS 522 dopo gli incidenti mortali

Il prefetto ha proposto verifiche sull’intero tracciato dell’arteria stradale per individuare criticità e possibili interventi di sicurezza. Poi l’invito ai Comuni a garantire costante manutenzione e pulizia dei tratti di propria competenza
Redazione
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Cronaca

Maltrattamenti in famiglia, ammonimento del questore per un indagato di Vibo

Diversi gli episodi di violenza domestica ricostruiti dalla polizia dopo la denuncia della donna
G. B.
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Dall’Arma

Controlli a tappeto dei carabinieri nel Vibonese: 6 arresti e 11 denunce, scoperte anche due piantagioni di cannabis

Operazioni da Tropea alle Serre: patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, arresti per evasione ed esecuzioni di pena. A Monterosso individuato il presunto autore di una truffa del “finto carabiniere” ai danni di un’anziana
Redazione
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Sorveglianza speciale revocata dalla Corte d’Appello ad imputato nel processo Maestrale

Venuta meno la pericolosità sociale avendo già scontato la condanna ed avendo i giudici del Tribunale di Vibo dichiarato il non luogo a procedere
G. B.
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Vibo, la nuova piazza Municipio che Romeo definì «una spianata senza identità» vince un premio di architettura

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