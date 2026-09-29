Vibo, piazza Municipio vista con il drone

La Corte d’Appello di Catanzaro conferma l’esito del primo grado sulla vicenda del 2017. Dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per le accuse di calunnia e resistenza a pubblico ufficiale
Per otto di loro ipotizzato il reato di associazione a delinquere. Le contestazioni, con false malattie e allergie, si fermano al 2020. In due hanno già riportato una condanna nel processo Imponimento, un terzo nel procedimento Petrol Mafie
Il provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza di Catanzaro arriva dopo le condanne riportate nel processo Coccodrillo dagli imprenditori. Ipotizzati collegamenti con le cosche Mazzagatti, Arena e Grande Aracri
VIDEO | A Pizzo i manifestanti cercano di superare lo schieramento degli agenti per fermare il traffico autostradale. La disperazione del “gigante buono” di Polistena che si rivolge ai poliziotti e chiede l’aiuto di Mattarella
VIDEO | Si preannuncia una giornata campale. Dopo il blocco di ieri, questa mattina alle 8 è prevista una nuova mobilitazione all’imbocco dell’autostrada. Le richieste: interventi immediati e concreti contro il caro carburante e la vendita sotto costo dei prodotti agricoli
Al centro delle contestazioni dell’accusa condomini inesistenti e lavori mai eseguiti. Ipotizzate indebite erogazioni pubbliche e ingiusti profitti per cifre consistenti derivanti dalle detrazioni del 110%
Il comandante provinciale Antonio Parillo presenta il nuovo assetto: «Sono profili di altissimo livello». Per i nuovi arrivati una prima indicazione precisa: «Conoscere il territorio e inserirsi nel solco tracciato dai predecessori prima di introdurre novità». Chi sono e da dove vengono
Non reggono per l’imputato i reati di inquinamento ambientale, getto pericoloso di cose e deturpamento di bellezze naturali. Anche l’ufficio di Procura ha chiesto il proscioglimento. Decisiva una memoria difensiva
VIDEO | Il comandante provinciale presenta i tre nuovi ufficiali e rimarca le direttrici di marcia dell’Arma. Controlli su contributi agricoli, industria boschiva e scarichi a mare. Poi intimidazioni («Sempre quattro “storti” sono») e truffe agli anziani: «La campagna di prevenzione sta funzionando»
Così i boss di Archi avrebbero deciso le assunzioni. Nelle informative di Epicentro un capillare sistema di condizionamento che si spinge sino ai sindacati. Verbali, intercettazioni e riscontri Inps ricostruiscono il potere mafioso sulle banchine della Calabria
La mobilitazione partita ieri in tutta la Calabria torna a concentrarsi davanti all’Autostrada del Mediterraneo. Prezzi agricoli troppo bassi, carburanti e costi di produzione sempre più alti: «Così le nostre imprese non possono sopravvivere»
L’escalation criminale del capo promotore dell’omonimo clan capace di condizionare nel centro turistico del Vibonese ogni tipo di affare. Da pescatore ad armatore, l’influenza del capobastone anche sulla politica locale e le attività turistiche
Il Comune annuncia controlli a tappeto sul corretto conferimento dei rifiuti. In campo anche la Polizia locale: le buste con carta, plastica e altri materiali riciclabili verranno lasciati davanti casa. In caso di nuove violazioni sanzioni da 1.500 a 18.000 euro
Dopo giorni di disagi si è svolto l’incontro chiesto dalla dirigente Licia Bevilacqua. Confermato il divieto di attraversare il cantiere e si cercano nuovi parcheggi. Ancora da chiarire dove far confluire circa 1300 persone in caso di evacuazione di emergenza della scuola visto che il terminal bus è inaccessibile
Il prefetto ha proposto verifiche sull’intero tracciato dell’arteria stradale per individuare criticità e possibili interventi di sicurezza. Poi l’invito ai Comuni a garantire costante manutenzione e pulizia dei tratti di propria competenza
Operazioni da Tropea alle Serre: patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, arresti per evasione ed esecuzioni di pena. A Monterosso individuato il presunto autore di una truffa del “finto carabiniere” ai danni di un’anziana