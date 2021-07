Migranti, la foto “Supplica al mare” di Saverio Caracciolo premiata a Roma – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Il fenomeno dell’immigrazione, il sogno di un futuro migliore e il dramma dei morti in mare. La fotografia “Supplica al mare” del video-reporter di LaC Tv, Saverio Caracciolo ha conquistato il terzo posto nell’ambito del concorso Alberoandronico-Roma. La premiazione si è svolta nei giorni scorsi nella sala della Promoteca in Campidoglio.

Saverio Caracciolo

Lo scatto di Caracciolo, realizzato durante uno sbarco migranti in Calabria, precisamente al porto di Vibo Marina, ha conquistato i giurati che hanno vagliato i lavori di oltre 800 partecipanti. Il premio è stato ottenuto nella sezione Fotografia con la seguente motivazione: «Il fenomeno dell’immigrazione – si legge – viene messo in luce focalizzando il problema nel gioco del buco della barca e dell’uomo che prega». Evidenziata la realizzazione tecnica oltre che l’idea sviluppata dal professionista di Tropea. «Voglio dedicare questo premio a tutti gli immigrati che hanno perso la vita in mare durante il loro viaggio della speranza», il breve commento di Caracciolo.