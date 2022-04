Tropea conquista gli Emirati Arabi, l’Isola capeggia sulla copertina del Khaleej Magazine

L’azzurro del mare, le spiagge assolate, le vie ricche di storia e gioielli architettonici. Tropea conquista gli Emirati Arabi approdando sulla copertina del noto giornale Khaleej Magazine.

La Perla del Tirreno affascina il Medio Oriente che le dedica, insieme ad altri borghi del Belpaese, uno speciale. Non si tratta di un caso isolato. La Perla del Tirreno negli ultimi anni ha collezionato “vetrine” di successo. [Continua in basso]

Nel novembre scorso Urlaub, il magazine dell’Adac, Allgemeiner Deutscher automobil-club (l’Aci tedesca), tra i club automobilistici più grandi d’Europa, aveva riservato ampio spazio alla cittadina costiera. Tutti piccoli traguardi che consentono a Tropea di valicare i confini regionali e richiamare ancora di più visitatori. E ancora. L’Isola di Tropea ha anche capeggiato la copertina di National Geographic Canada attestandosi come simbolo della Calabria turistica. Adesso, una nuova pagina per il santuario della Madonna dell’Isola e il suo promontorio che abbraccia il mare. “Immergiti nel mare dei borghi storici e dei monumenti senza età della Regione Calabria”, si legge nella copertina. Un ulteriore invito per vivere un soggiorno esperienziale, tra mito, arte e cultura, in terra calabra.