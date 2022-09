Ionadi, parte il progetto per l’apertura della nuova biblioteca comunale

Parte l’invito pubblico, ai cittadini residenti sul territorio di Ionadi e in altri comuni, a donare libri e testi da destinare alla nuova biblioteca che l’amministrazione cittadina guidata dal sindaco Fabio Signoretta si accinge a realizzare a favore della comunità locale. Il progetto, dal titolo “Non è carta, è cultura“, vede impegnati in modo congiunto il Comune di Ionadi e l’organizzazione di volontariato Naf. L’idea di base delle due realtà, è di rendere la struttura presto fruibile a favore di studenti, giovani, anziani, lavoratori in smart-working, e non solo. I libri e i testi donati da cittadini residenti sul territorio comunale o altrove saranno successivamente catalogati, per poi essere messi a disposizione del nuovo plesso e degli utenti che vorranno usufruirne. L’iniziativa culturale, predisposta dal Comune in sinergia con i volontari di Naf, prevede l’apertura della biblioteca di Ionadi già nei prossimi mesi, una volta che sarà raggiunto il target minimo di volumi disponibili.



A pochi mesi dal suo insediamento alla guida del Comune di Ionadi, prosegue frenetica l’attività del sindaco Signoretta e della sua maggioranza nei riguardi del territorio che si trova ad amministrare. In questo caso, l’attenzione del giovane primo cittadino si rivolge al settore culturale, a garantire un servizio pubblico essenziale come la biblioteca comunale​.