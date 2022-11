Zambrone, tutto pronto per il concerto dell’Orchestra sinfonica della Calabria

Domani, 6 novembre, a partire dalle ore 18.00, al Centro servizi sociali di Zambrone si terrà il concerto dell’Orchestra sinfonica della Calabria. Istituita da poco più di due mesi ha già ottenuto diverse collaborazioni con direttori internazionali. In quest’occasione l’orchestra sarà diretta dal maestro Nir Kabaretti direttore di origini israeliane che al momento ricopre la carica di direttore musicale della Santa Barbara Symphony in California e della Southwest Florida Symphony Orchestra. Fra i brani proposti, la Sinfonia concertante di Mozart con la viola solista Francesco Fiore, prima viola della Filarmonica del Teatro la Scala e il violino solista Laura Gorna vincitrice del Concorso Vittorio Veneto. Dopodiché verrà eseguita anche la Sinfonia n. 40 di Mozart e Valse Triste di Sibelius.

