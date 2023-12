Sorrisi e applausi per la recita di Natale dei piccoli studenti della scuola di Polia

Canti natalizie e sulla pace, e poi la recita di poesie da parte degli alunni. È stato uno spettacolo ricco di emozioni quello andato in scena al plesso di Polia, parte integrante dell’istituto comprensivo di Filadelfia. Un lavoro corale che ha visto protagonisti i piccoli studenti, docenti e personale scolastico e ovviamente le famiglie. Un’attività intensa quella portata avanti dalla scuola guidata dalla dirigente Maria Viscone che si è concretizzata in un pomeriggio costellato di riflessioni ma anche di socialità e divertimento. Tutto è stato curato nei minimi particolari: dalle musiche alle scenografie al fine di rendere l’evento ancora più coinvolgente. Uno spettacolo che ha strappato applausi e sorrisi in un clima generale di festa.

La rappresentazione è stata fortemente voluta dal team scolastico ed ha coinvolto sia i bimbi dell’infanzia che quelli della primaria che per l’occasione sono stati accorpati. Un progetto all’insegna della condivisione e dello stare insieme reso possibile grazie agli operatori in servizio presso il plesso: Silvia Pujia, Angelina Caruso, Antonella Stillitano e Teresa Anello, Elena Scopacasa, Francesca Franzoni, Angela Sorrenti, maestro Salvatore Sicari, Conny Maida, Anna Primerano. Non ha fatto mancare il suo sostegno, l’amministrazione comunale targata Luca Alessandro. Il primo cittadino insieme con i rappresentanti della sua compagine amministrativa hanno portato doni ai bambini esprimendo parole di apprezzamento per la qualità dei servizi formativi garantiti dall’istituto diretto dalla poliedrica dirigente Viscone. Graditissima la sorpresa dell’arrivo di Babbo Natale e del suo elfo (Teresa Anello e Antonella Stillitano).

LEGGI ANCHE: I canti di Natale animano vie e piazze di Francavilla Angitola – Video

Dolci tipici, zampogne e la casa di Babbo Natale: Melicuccà apre la stagione delle feste -Video

A San Gregorio d’Ippona viaggio musicale alla scoperta delle tradizioni natalizie