Nuovo teatro a Vibo e primo spettacolo, la giunta: «Biglietti già esauriti per Ale & Franz»

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia comunica che «i biglietti per lo spettacolo inaugurale del nuovo teatro con il duo comico Ale & Franz sono andati esauriti in pochi minuti dall’apertura della vendita. Per andare incontro alla grandissima voglia di partecipare ad un evento storico per la nostra città, l’amministrazione tutta – fa sapere la Giunta – si è attivata con la direzione artistica ed ha ottenuto che Ale&Franz potessero esibirsi in un doppio spettacolo. E così, all’evento delle ore 21:00 che ha già fatto registrare il tutto esaurito, si aggiunge un secondo appuntamento che si terrà lo stesso giorno, ovvero mercoledì 14 febbraio, alle ore 18:00. Le modalità di vendita e il prezzo dei tagliandi restano i medesimi. È davvero straordinario questo entusiasmo dei cittadini di Vibo Valentia e non solo – dichiara il sindaco Maria Limardo – che attendevano da tanto, troppo tempo l’apertura del teatro. È con la felicità nel cuore, quindi, che accolgo questa ondata di entusiasmo e dunque non posso che ringraziare la direzione artistica e i due autori che hanno accettato di esibirsi due volte nello stesso giorno. Ma soprattutto ringrazio i vibonesi che dimostrano così il loro amore per la cultura e per quello che diventerà il punto di riferimento di tutta la provincia, il nuovo teatro comunale di Vibo Valentia, un’opera patrimonio di tutti noi».

