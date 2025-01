La libraia di Tropea Chiara Condò ottiene la prestigiosa borsa di lavoro Nick Perren

Anche nel mondo dei libri non c’è spazio per l’improvvisazione. Per chi sceglie di lavorare nel settore culturale, infatti, la formazione, i nuovi stimoli, lo scambio di idee, possono fare la differenza tra il successo o meno della propria attività. Chiara Condò, giovane libraia di Tropea, e “Il pensiero meridiano”, che si avvia a spegnere 10 candeline, sanno bene quanto il dinamismo, la collaborazione con il territorio e la capacità di creare un rapporto di fiducia con i lettori siano indispensabili per crescere e soprattutto per apportare benefici alla comunità. In tale contesto, la titolare della libreria indipendente, unica nel Vibonese ad essere inserita nell’albo delle Librerie di qualità (istituito dal ministero della Cultura), oltre a solidi studi di base ed esperienze anche in contesti di livello (nelle librerie Canova di Treviso e Galla di Vicenza), non ha mai smesso di arricchire il proprio percorso formativo.

La giovane imprenditrice – nel partecipare al seminario di perfezionamento della Scuola per Librai organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri (durante il quale vengono affrontati e approfonditi temi quali la gestione economica e finanziaria della libreria, la gestione dell’assortimento e il servizio al cliente), – ha ottenuto la prestigiosa borsa di lavoro Nick Perren. L’evento formativo viene ospitato nella sede della Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

La borsa di lavoro Nick Perren

Istituita in memoria dell’editore inglese e grande amico della Scuola da James Daunt, ceo di Waterstones, e dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, la borsa prevede un periodo di lavoro (retribuito) della durata di un mese presso una libreria Waterstones, un’opportunità straordinaria e un’occasione unica di sperimentare in prima persona il modo di lavorare di una realtà diversa e di successo: «Prima di me – spiega Chiara Condò – è stata vinta da una libraia di Empoli, una di Milano, un libraio di Mestre, una di Ascoli Piceno e una di Livorno. È la prima volta che viene assegnata a un libraio del sud Italia». Un riconoscimento che impegna il lavoro della giovane professionista e che apporta benefici non solo alla libreria della Perla del Tirreno ma all’intero comprensorio.

L’esperienza all’estero

L’esperienza presso una delle librerie estere della catena Waterstones, che racchiude in sé una importante storia di riscatto dopo il rischio fallimento grazie al lavoro e alla caparbietà di James Daunt, maturerà in un periodo dell’anno a discrezione della vincitrice: «Ho scelto di vivere questa esperienza nel mese di novembre, perché è questo il periodo di ferie della libreria. Per me è un’occasione straordinaria anche per comprendere i metodi di lavori, le scelte organizzative di una realtà imprenditoriale di successo». Uno scambio di conoscenza che apporterà sicuri benefici a “Il pensiero meridiano” e di riflesso anche al territorio vibonese che, in linea con il resto della Calabria, soffre di un’atavica disaffezione alla lettura.

La cerimonia finale

Il seminario di perfezionamento, nel corso del quale i librai partecipanti hanno anche modo di confrontare le proprie esperienze durante i lavori di gruppo, prevede una giornata conclusiva il prossimo 31 gennaio. In tale data verrà ricordato Luciano Mauri, fondatore della Scuola per Librai, nel ventennale della sua scomparsa.

Verranno consegnati il diciannovesimo Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri al libraio Vittorio Graziani, della libreria Centofiori di Milano e la sesta Borsa di lavoro Nick Perren alla libraia Chiara Condò. Il premio verrà conferito da James Daunt, amministratore delegato di Waterstones, la più grande catena di librerie del Regno Unito, e di Barnes & Noble, la più grande catena di librerie degli Stati Uniti.