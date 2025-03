Tassa di soggiorno a Vibo, l’assessore Soriano invita (ancora) le strutture ricettive a registrarsi: «Altrimenti agiremo d’ufficio». Ecco come fare

«È assolutamente indispensabile che tutte le strutture ricettive ricadenti nel Comune di Vibo Valentia procedano con la registrazione all’apposito portale Pay Tourist per la gestione dell’imposta di soggiorno, come previsto tra gli obblighi contenuti nel nostro Regolamento. Un passaggio fondamentale per consentire all’Ente di monitorare l’andamento dei flussi turistici e pianificare per tempo tutte quelle iniziative finanziate direttamente con gli introiti dell’imposta». L’assessore al Turismo del Comune di Vibo Valentia, Stefano Soriano, si rivolge ai titolari e gestori delle strutture ricettive rammentando la necessità di provvedere all’inserimento nel portale della propria attività.

«È un passaggio importante, oltre che doveroso – ha aggiunto l’assessore in un comunicato stampa dell’Ente – poiché ci permette di avere un quadro chiaro e definito della situazione. Ricordo inoltre che versare l’imposta è un obbligo di legge, ed il Comune ha messo a disposizione dei gestori, gratuitamente, un portale semplice ed intuitivo per gestire tutta la pratica, le cui funzioni sono anche riportate nel nostro regolamento all’articolo 6 comma 6. L’amministrazione è aperta al dialogo e alla collaborazione, ma se non dovessimo avere il riscontro atteso provvederemo con gli adempimenti d’ufficio». Per registrarsi è sufficiente accedere al portale da qui.