Ionadi, nell’ex sala consiliare di Vena in scena “La Calabria nell’Ottocento”

“La Calabria nell’Ottocento”. Questo il titolo dell’incontro in programma il 25 marzo a Ionadi, a partire dalle 17.30, nell’ex sala consiliare della delegazione comunale ubicata nella frazione Vena. L’evento culturale, teso a focalizzare l’attenzione sui fenomeni storici che hanno caratterizzato e contraddistinto la Calabria nel XIX secolo, viene organizzato dalle associazioni “Conoscere Jonadi” e “Il Dono” – rispettivamente presiedute da Antonio Rossi e Maria Alfonsa Farfaglia – in collaborazione con il Comune di Ionadi e kalabriatv. L’appuntamento in programma oggi, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ionadi Fabio Signoretta, dell’assessore comunale alle Politiche sociali Nicolina Corigliano e del presidente Rossi, prevede gli interventi sul tema dell’antropologo Pino Cinquegrana e di Stefano Tiano. Nel corso dell’incontro, nello specifico, saranno trattati e approfonditi aspetti importanti di questo importante periodo storico, quali, ad esempio, quelli attinenti alla dominazione borbonica e alle fasi del decennio francese, alle dinamiche derivanti dal potere in possesso dei latifondisti e dal conseguente sfruttamento dei contadini, al sorgere del brigantaggio e al fenomeno dell’emigrazione alla volta delle Americhe, che ha coinvolto tanta gente di Calabria alla ricerca di una vita migliore e di fortuna. Si parlerà anche delle Ferriere di Mongiana, una delle realtà industriali dell’ottocento più rilevanti della penisola, purtroppo dissoltasi come neve al sole dopo l’unità d’Italia.

