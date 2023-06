Vibo Valentia: gli studenti della scuola Murmura debuttano con “Il tempo della felicità”

Gli studenti del laboratorio teatrale dell’Istituto Comprensivo Murmura di Vibo Valentia hanno debuttato con la commedia in due atti “ Il Tempo della felicità“, scritto e diretto dalla professoressa Vittoria Saporito. Si tratta di un lavoro in cui i protagonisti, in un alternarsi di scene comiche e drammatiche, entrano in una macchina del tempo, alla ricerca di ciò che è, da sempre, l’aspirazione più grande di ogni essere umano, appunto la felicità.

Un viaggio nel periodo della belle époque, passando per il periodo dei figli dei fiori fino al Paradiso terrestre. Un’avventura che li porta a scoprire che la vera felicità è nel dono del presente e delle piccole cose che fanno grande la vita. Particolarmente apprezzate dal pubblico che gremiva la sala, le coreografie realizzate dalla professoressa Ersilia Adamo, le scenografie dei professori Sara Addesi e Gregorio Ferito e le suggestive musiche a cura della professoressa Giuditta Davoli. Molto apprezzata anche l’esibizione dell’alunna Annapaola Grillo che accompagnata dal professore di chitarra Pino Tropeano ha interpretato “Blowin’ In The Wind” di Bob Dylan.

