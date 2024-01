Artigianato, pesca ed enogastronomia: tutto pronto per il Briatico sea-fest

Un momento culturale, sociale e aggregativo per salutare l’arrivo del nuovo anno ricordando le proprie radici e le potenzialità del territorio d’appartenenza. Nel centro costiero tutto pronto per il Briatico sea-fest. Più nel dettaglio, grazie alla sinergica collaborazione della Pro loco di Briatico, Officina fotografica, Bottega Limen (con il maestro Antonio La Gamba e team), Calabria straordinaria e Gal Terre vibonesi, il 4 gennaio, dalle 16.00 in poi, in piazza IV Novembre e il 6 gennaio (dalle 10.00) nell’area del piazzale della Torretta si terranno varie iniziative. Più specificatamente, il 4 gennaio, il paese anticiperà il giorno dell’Epifania con il Villaggio della Befana. Prevista una mostra di scatti fotografici a cura dell’Officina fotografica, un’esposizione artistica e un workshop sulle maestranze gestito dal maestro La Gamba e dal team della bottega Limen (Antonello Cardona, Alberto Polistena, Susanna Montesano, Pietro Topia). Non mancheranno le degustazioni con protagonisti i prodotti tipici locali. Per valorizzare e promuovere la tradizione legata alla pesca e al mare si terrà anche un laboratorio sulla creazione di nodi, degustazioni di prodotti tipici calabresi e intrattenimento musicale. Alle 21.00 concerto dei Toxicity Collective. Il 6 gennaio, nel piazzale della Torretta, verranno nuovamente esposte le opere di Officina fotografica. Si terrà inoltre una visita guidata della Torretta a cura dello storico Mingo Prostamo. Nel pomeriggio, momento dedicato ai più piccoli con la Befana on the road.

LEGGI ANCHE: San Nicola da Crissa, al Museo dell’emigrazione “Viaggio nella Calabria medievale”

La scultura del vibonese Tonino Gaudioso approda in Australia: «Grande orgoglio»

Arte, musica e poesia: successo per l’iniziativa culturale in scena a Pizzo