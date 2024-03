Chirurgia oncologica del colon-retto: il convegno in programma al Valentianum

L’appuntamento, in programma il 16 marzo, prevede la relazione e il confronto con esperti e professionisti della sanità

“E sono mille”, interventi laparoscopici di chirurgia colorettale. Sarà questo il tema del convegno in programma il 16 marzo, dalle ore 9.00, al Valentianum, Convento dei domenicani, Vibo Valentia. L’iniziativa, che vedrà la presenza di eminenti studiosi ed esperti del settore, prende lo spunto dall’esaltante traguardo raggiunto dal primario Vincenzo James Greco che, con la sua équipe, ha superato recentemente la quota di 1000 interventi di chirurgia laparoscopica colorettale. L’appuntamento, presieduto dal professor N. Di Lorenzo, professore ordinario di Chirurgia e presidente Società Europea di chirurgia endoscopica, sarà moderato dal professor Agostino Scozzarro e dal giornalista Francesco Prestia. È prevista la presenza del governatore Roberto Occhiuto; di Simona Loizzo, della Commissione Sanità alla Camera dei deputati; del sindaco di Vibo, Maria Limardo; del presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, del commissario straordinario Asp, Antonio Battistini; del presidente dell’Ordine medici e chirurghi, Antonio Maglia. E ancora, Giovanni Milito, Presidenza Società italiana Chirurgia colorettale; Carlo Talarico, presidente Associazione calabrese scienze chirurgiche.

Ai saluti delle autorità faranno seguito le relazioni:

Nutrizione oncologica: come, quando, perché – Prof. Antonino De Lorenzo, direttore della Scuola di specializzazione in Scienza dell’alimentazione all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Senatore accademico;

direttore della Scuola di specializzazione in Scienza dell’alimentazione all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Senatore accademico; “Chirurgia oncologica del colon retto nel 2024” – Dottor Vincenzo J. Greco, direttore U. O. Chirurgia generale e laparoscopica Casa di cura Villa dei Gerani;

direttore U. O. Chirurgia generale e laparoscopica Casa di cura Villa dei Gerani; Tumore del colon retto e metastasi epatiche, quando un unico intervento – Prof. Pierpaolo Sileri, direttore Unità di Chirurgia colon-proctologica e Malattie infiammatorie croniche intestinali dell’Ospedale San Raffaele di Milano, Professore ordinario di chirurgia generale all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano;

direttore Unità di Chirurgia colon-proctologica e Malattie infiammatorie croniche intestinali dell’Ospedale San Raffaele di Milano, Professore ordinario di chirurgia generale all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; La rete oncologica territoriale – Dottor Gianfranco Filippelli, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia medica dell’ospedale di Paola, Coordinatore rete oncologica regionale;

A conclusione il dottor Antonino La Gamba, titolare di Villa dei Gerani, consegnerà al primario Greco un’apposita targa celebrativa per il traguardo dei primi 1000 interventi di resezione colon rettale laparoscopica, di natura oncologica e non, eseguiti presso la Villa dei Gerani dal dottor Vincenzo James Greco come primo operatore e dalla sua équipe.

